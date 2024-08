27 zł za paczkę papierosów, do tego 40 zł nowej opłaty za e-papierosa. Podwyżka prawie o 69 procent. Od kiedy? Ministerstwo mówi jasno

27 zł za paczkę papierosów, do tego 40 zł nowej opłaty za waporyzator. Podwyżka prawie o 69 procent. Od kiedy? Ministerstwo mówi jasno – trzeba walczyć z dostępnością wyrobów tytoniowych dla dzieci i młodzieży.

Będzie podwyżka akcyzy na papierosy

Od kilku tygodni opinię publiczną rozgrzewają informacje o podwyżce akcyzy na papierosy. Początkowo mówiło się również o podwyżce podatku na alkohol, co miało być elementem walki z powszechnym nadużywaniem go przez Polaków, jednak ten temat z czasem ucichł.

Zgodnie z tzw. mapą drogową, która została przyjęta w 2022 roku, stawki akcyzy na alkohol miały rosnąć w latach 2023–2027 o 5 proc. co rok, a na papierosy o 10 proc. rok do roku. Jednak jak poinformował główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, Łukasz Kozłowski, Ministerstwo Finansów podczas spotkania przedstawiło propozycję zwiększenia skali podwyżek akcyzy na wyroby tytoniowe. Miałaby ona wynieść na:

papierosy – 25 proc. w 2025 roku, 20 proc. w 2026 roku i 15 proc. w 2027 roku;

tytoń do palenia – 38 proc. w 2025 roku, 30 proc. w 2026 roku i 22 proc. w 2027 roku;

wyroby nowatorskie – 50 proc. w 2025 roku, 20 proc. w 2026 roku i 15 proc. w 2027 roku;

e-papierosy – 75 proc. w 2025 roku, 50 proc. w 2026 roku i 25 proc. w 2027 roku.

27 złotych za paczkę papierosów już w 2027 roku

Jednak jak podaje PAP, to nie było ostatnie słowo resortu finansów. Wiceminister ogłosił bowiem, że planowane zmiany w akcyzie mogą spowodować, że już w 2027 roku cena paczki papierosów będzie wynosiła około 26–27 złotych. Co więcej, Ministerstwo pracuje również nad wprowadzeniem nowej opłaty w wysokości 40 złotych od urządzeń do waporyzacji, takich jak e-papierosy. Celem jest bowiem objęcie akcyzą wszystkich produktów zawierających nikotynę, także tych, które obecnie pozostają poza systemem Ta podwyżka to element wspólnych działań Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Zdrowia, które mają na celu zmniejszenie konsumpcji wyrobów tytoniowych. Nie bez znaczenia jest również to, że akcyza na paczkę papierosów w Polsce jest jedną z najniższych Unii Europejskiej. Te działania w połączeniu ze wzrostem cen związanym z inflacją sprawią, że paczka papierosów w 2027 roku osiągnie cenę 26–27 złotych. Przypomnijmy, że obecnie cena paczki papierosów to około 17–18 złotych, co niestety czyni je łatwo dostępnymi dla młodzieży. Specjaliści wskazują jednak, że samo prowadzenie polityki fiskalnej i podwyżka ceny na wyroby tytoniowe to za mało. Działania te powinny iść w parze ze zmianą zasad ekspozycji papierosów (i alkoholu) w sklepach. Ich duża widoczność sprzyja bowiem obecnie dużej popularności. Dobrym rozwiązaniem mogłoby również być uzależnienie poziomu akcyzy od szkodliwości produktu, co wpłynęłoby na to, że mniej szkodliwe używki byłyby tańsze. Wprowadzenie tego rodzaju rozwiązań nie jest jednak na razie planowane. Palacze muszą więc przygotować się na to, że cena papierosów do 2027 roku wzrośnie o około 58,8 procent.