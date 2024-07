Ulgi, dodatki i urlop przepadną tysiącom pracowników. Wszystko przez covidowe zmiany przepisów. Można jeszcze temu zapobiec, składając odpowiedni wniosek. Trzeba to jednak zrobić przed końcem września 2024 r., aby na czas przedłużyć ważność orzeczeń.

Prawo do dodatkowego urlopu i krótszego czasu pracy są zagrożone

Pracownicy niepełnosprawni legitymujący się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności mogą liczyć na szczególne uprawnienia, z których część przysługuje im również na gruncie prawa pracy. W szczególności mają możliwość uzyskania zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej albo zakładzie pracy chronionej, a w czasie zatrudnienia mogą korzystać z prawa do dodatkowego urlopu, dłuższej przerwy w pracy lub krótszego czasu pracy. Bez związku z zatrudnieniem mogą natomiast ubiegać się o świadczenia opiekuńcze, dodatek mieszkaniowy, kartę parkingową, czy też otrzymać dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, czy sprzętu rehabilitacyjnego. Mają także prawo korzystać z dedykowanych ulg podatkowych, np. z ulgi rehabilitacyjnej. Jednak korzystanie z tych, a także szeregu innych uprawnień, może być w najbliższym czasie zagrożone w związku z wygaśnięciem ważności ok. 400 tys. orzeczeń o niepełnosprawności.

REKLAMA

Trzeba złożyć wniosek, aby przedłużyć ważność orzeczenia

REKLAMA

Ma to związek ze zmianą przepisów i zatorami w wydawaniu orzeczeń, które zaistniały jeszcze w czasie trwania pandemii COVID-19. Na mocy tymczasowych przepisów do 30 września 2024 roku (nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne) przedłużono bowiem ważność orzeczeń, które wygasały w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 5 sierpnia 2023 roku. Jednak jak się okazuje, w tym terminie po raz kolejny urzędnikom nie uda się „wyjść na prostą” w zakresie załatwiania spraw osób z niepełnosprawnościami. Choć do upływu tego terminu pozostały jeszcze ponad 2 miesiące, wiadomo już, że ten czas nie będzie wystarczający.

Co więc powinny zrobić osoby, które chcą zachować ciągłość w korzystaniu z przysługujących im świadczeń? Rozwiązaniem jest w tym wypadku skorzystanie z możliwości stworzonych przez kolejną już nowelizację przepisów, która zakłada możliwość dalszego przedłużenia ważności wydanych orzeczeń – tym razem do 31 marca 2025 r. W tym celu należy do 30 września 2024 r. złożyć w powiatowym lub miejskim zespole ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek o wydanie nowego orzeczenia. W takiej sytuacji stare orzeczenie zachowa ważność nie dłużej niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej tą ważność, czyli właśnie do 31 marca 2025 roku.