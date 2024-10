ZUS: 159 tys. wniosków na ponad 161 tys. dzieci w programie "Aktywny Rodzic". Trwa nabór wniosków! Komu przysługuje dofinansowanie? Które świadczenie wybrać? Czy świadczenia są zależne od dochodów rodziny?

Od wtorku, 1 października rodzice i opiekunowie dzieci mogą składać wnioski o świadczenia pieniężne z programu "Aktywny Rodzic". Program ten obejmuje trzy świadczenia na dzieci do lat trzech. Chodzi o świadczenie aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku i aktywnie w domu. Świadczenie "aktywnie w żłobku" zastąpi dofinansowanie do żłobka, "świadczenie aktywnie w domu" zastąpi rodzinny kapitał opiekuńczy, a świadczenie "aktywni rodzice w pracy" jest nowym świadczeniem, które często nazywane jest tzw. "babciowym".

ZUS: 159 tys. wniosków na ponad 161 tys. dzieci w programie "Aktywny Rodzic"

W środę, 2 października, Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że do ZUS wpłynęło blisko 159 tys. wniosków o świadczenia z programu "Aktywny Rodzic" na ponad 161 tys. dzieci. Zakład informuje, że rodzice i opiekunowie najczęściej występowali o świadczenie "aktywnie w żłobku". O to świadczenie wystąpiono ponad 85 tys. razy. Najczęściej składano wnioski przez platformę PUE ZUS. Zakład przekazał, że tą drogą do ZUS trafiło ponad 114 tys. wniosków o świadczenia z programu "Aktywny Rodzic".

Program "Aktywny Rodzic": "aktywnie w domu", "aktywnie w żłobku", "aktywni w pracy"

Warto pamiętać, że świadczeń nie można łączyć. ZUS przyznaje jedno świadczenie na jedno dziecko. Świadczenia te przysługują niezależnie od dochodu rodziny. Nie podlegają egzekucji komorniczej i administracyjnej. Świadczenie "aktywnie w domu" przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na jedno dziecko. Przysługuje na każde dziecko w rodzinie, które ma od 12 do ostatniego dnia miesiąca przed tym, w którym dziecko skończy 36. miesiąc. Świadczenie "aktywnie w żłobku" przysługuje w wysokości 1500 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności, może wynosić do 1900 zł miesięcznie. Przysługuje na dziecko uczęszczające do żłobka, bądź do klubu dziecięcego lub jest objęte opieką opiekuna dziennego. Świadczenie "aktywni rodzice w pracy" przysługuje w wysokości 1500 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności, może wynosić do 1900 zł miesięcznie. To świadczenie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36. miesiąc życia.

Program "Aktywny Rodzic". Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski na świadczenia z programu "Aktywny Rodzic" można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez:

- platformę PUE ZUS (eZUS),

- aplikację mobilną mZUS,

- bankowość elektroniczna,

- portal Emp@tia.