Czy świadczenie z programu Aktywny Rodzic przysługuje, gdy pracuje tylko jeden z rodziców?

Biedny jak polski student. Jak przeżyć za 400 do 1000 złotych? Kwoty kredytu studenckiego nie zmieniły się od 8 lat. W tym czasie wzrosła inflacja, wysokość minimalnego wynagrodzenia i minimum socjalne. Nie ma szans na to, by młody człowiek utrzymał się za oferowane mu przez rząd pieniądze. A rząd udaje, że nie widzi.