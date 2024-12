Ok. 700 brutto na święta dla tej grupy pracowników. Emeryci i renciści też dostaną ale od 550 zł do 1050 zł brutto

Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej poinformował o dodatkowych środkach na święta dla określonej grupy pracowników. Jak dowiedział się PAP wypłaty już ruszyły i dotyczą nie tylko pracowników, ale również emerytów i rencistów.

Wsparciem finansowym objęci zostaną pracownicy samorządowi. Wsparcie to pochodzić będzie oczywiście z ZFŚS.

Od niespełna 500 zł do ponad 1000 zł brutto mogą przed świętami otrzymać pracownicy samorządowi w ramach dodatkowego wsparcia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – wynika z informacji przekazanych Serwisowi Samorządowemu PAP. W niektórych urzędach „karpiowe” dostaną też emeryci i renciści, a dzieci pracowników paczki ze słodyczami lub bony na zakupy.

„W tym roku wsparcie finansowe dla pracowników urzędu zostanie wypłacone w wysokości od 700 zł do 1150 zł brutto , a dla emerytów i rencistów (byłych pracowników UMP) w wysokości od 550 zł do 1050 zł brutto ” – poinformował dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta w Poznaniu Wojciech Kasprzak.

Na szeroki wachlarz świadczeń związanych ze świętami mogą liczyć pracownicy samorządowi ze Zduńskiej Woli.

„Pracownicy i emeryci Urzędu Miasta Zduńska Wola, zgodnie z regulaminem gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, otrzymają świadczenia pieniężne z okazji Bożego Narodzenia w wysokości od 700 zł brutto do 1000 zł brutto w zależności od uzyskiwanych dochodów. Ponadto dla dzieci pracowników zostaną zakupione paczki o wartości od 70 zł brutto do 100 zł brutto (paczka przysługuje od roku następującego po ukończeniu przez dziecko 1 roku życia do końca roku kalendarzowego, w którym skończy 15 lat)” – poinformowała p.o. dyrektora biura promocji Agnieszka Sokal.

200 zł na dziecko

Również 1000 zł dodatkowych środków z ZFŚS otrzymają najmniej zarabiający pracownicy Urzędu Miasta w Gnieźnie. Łącznie w magistracie przewidziano pięć progów dochodowych uzależnionych od dochodów na członka gospodarstwa domowego, na podstawie których skalkulowano wysokość świadczenia. Pracownicy otrzymają też dla dzieci bony lub paczki ze słodyczami. Wartość bonu lub paczki na jedno dziecko wyniesie około 200 zł.

W Urzędzie Miasta Rybnika także zaplanowano wypłatę świadczeń dla wszystkich pracowników magistratu, którzy złożą wniosek o przyznanie świadczenia w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym. W zależności od dochodu mogą oni otrzymać 480 zł, 640 zł lub 800 zł.

„Burmistrz Strzegomia w ramach ZFŚ S przewiduje dla wszystkich uprawnionych w miesiącu grudniu 2024 r. wypłatę świadczenia pieniężnego w ramach pomocy zimowej (jako dodatkowego świadczenia z ZFSS) w wysokości uzależnionej od przypadającego dochodu na 1 członka w rodzinie, w przedziale od 600,00 zł do 800,00 zł” – poinformowała zastępca burmistrza Anna Hałas.

W Urzędzie Miejskim w Koninie w grudniu zaplanowano przekazanie dla dzieci pracowników bonów upominkowych. W zależności od dochodu w rodzinie wartość bonu wyniesie: 190 zł, 170 zł lub 150 zł. Świadczenie pieniężne mają otrzymać też emeryci i w zależności od dochodu będzie to 300 zł, 280 zł lub 240 zł.

„Trwa analiza możliwości wypłacenia w grudniu pracownikom Urzędu ze środków bieżących dodatku motywacyjnego. Jeśli nie będzie takiej możliwości finansowej, wówczas z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu wypłacone zostanie świadczenie pieniężne zależne od dochodu, w maksymalnej kwocie 500 zł” – podała rzeczniczka prezydenta Konina Aneta Wanjas.

Jak podało biuro prasowe Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin, w mieście nie ma praktyki wydawania bonów, paczek czy premii świątecznych. Również w Urzędzie Miasta w Warszawie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nie przewiduje wypłat dodatkowych środków dla pracowników w związku ze świętami Bożego Narodzenia.

„Pracownicy mogą jednak skorzystać ze świadczenia z tytułu zwiększonych wydatków w okresie zimowym. Świadczenie to wypłacane jest na zasadach i w wysokości określonych w przedmiotowym Regulaminie. Wypłata świadczenia planowa jest w grudniu br.” – poinformował wydział prasowy stołecznego urzędu.

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, obowiązek utworzenia funduszu mają pracodawcy, którzy zatrudniają, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą ZFŚS bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego wynosi 37,5 proc. kwoty bazowej. W 2024 roku jest to kwota 2417,14 zł.

mr/

Źródło: SSPAP