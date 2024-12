Od 500 złotych do ponad 1000 złotych dla pracowników samorządowych. Wypłata przed końcem 2024 roku. Do kogo trafią pieniądze?

Do kogo w grudniu 2024 roku trafią dodatkowe pieniądze? Otrzyma je wielu pracowników samorządowych, jednak na pewno nie wszyscy. Również wysokość świadczeń będzie zróżnicowana i wyniesie od 500 złotych do 1000 złotych brutto. Od czego to zależy?

Do kogo w grudniu 2024 roku trafią pieniądze

Grudzień to ten moment roku, w którym wielu pracowników, nie tylko zatrudnionych w sferze budżetowej, liczy na dodatkowe świadczenie od pracodawcy. Chodzi oczywiście o świadczenie przyznawane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nazywane potocznie karpiowym. Choć w sektorze prywatnym wielu pracodawców korzysta z możliwości nietworzenia w zakładzie pracy funduszu, to jednak przed świętami często i tak przekazują oni pracownikom upominki sfinansowane ze środków obrotowych. Z kolei pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych mają obowiązek tworzenia ZFŚS bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników. Tworzą go z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. W 2024 roku wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego to 37,5 proc. kwoty bazowej wynoszącej 2417,14 złotych.

Jednak czy to oznacza, że każdy pracownik zatrudniony w jednostce budżetowej otrzyma w grudniu 2024 roku świadczenie od pracodawcy? Nie. Każdorazowo istotne jest bowiem to, co przewiduje w tym zakresie regulamin obowiązujący w danej jednostce.

Od 500 zł do ponad 1000 zł brutto dla pracowników samorządowych

Katalog osób uprawnionych do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych został określony w przepisach ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ustawodawca wskazał, że są nimi pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał to prawo w wewnątrzzakładowym regulaminie. Na jakie świadczenia będą w tym zakresie mogli liczyć w 2024 roku pracownicy samorządowi? Jak już wskazano, jest to uzależnione od postanowień regulaminów obowiązujących w jednostkach, w których są zatrudnieni. Jednak jak wynika z informacji uzyskanych przez Serwis Samorządowy PAP, w jednostkach, w których przewiduje się wypłatę takich świadczeń, ich wartość będzie się mieściła w przedziale od 500 złotych do 1150 złotych brutto. Najwięcej pracowników otrzyma świadczenie o wartości około 700 złotych brutto.

Dla przykładu, pracownicy Urzędu Miasta w Poznaniu otrzymają wsparcie w wysokości od 700 złotych do 1150 złotych brutto, a emeryci i renciści, byli pracownicy tej jednostki, w wysokości od 550 złotych do 1050 złotych brutto.

Z kolei pracownicy i emeryci Urzędu Miasta Zduńska Wola, otrzymają świadczenia w wysokości od 700 złotych do 1000 złotych brutto. Do dzieci pracowników trafią paczki o wartości od 70 złotych do 100 złotych brutto.

Urząd Miasta w Gnieźnie skalkulował wysokość wypłacanych świadczeń w oparciu o wysokość dochodu na członka gospodarstwa domowego. Osoby w najgorszej sytuacji otrzymają z funduszu świadczenie w wysokości 1000 złotych. Dodatkowo dzieci pracowników otrzymają bony lub paczki o wartości 200 złotych.

W Rybniku pracownicy otrzymają świadczenie w wysokości od 480 złotych do 800 złotych, a w Strzegomiu od 600 złotych do 800 złotych. Z kolei w Koninie zaplanowano przekazanie dzieciom pracowników bonów o wartości od 150 złotych do 190 złotych. Świadczenie otrzymają też emeryci. Jego wartość wyniesie od 240 złotych do 300 złotych. Nie wiadomo jeszcze czy i w jakiej wysokości otrzymają świadczenie pracownicy.

Jak wynika z informacji uzyskanych przez Serwis Samorządowy PAP, wydawanie bonów, paczek czy premii świątecznych nie jest praktykowane w Lublinie. Nie przewiduje się go również w Warszawie.



Podstawa prawna

ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 288)