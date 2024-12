Dodatkowe świadczenia dla pracowników jeszcze w 2024. To ostatnia szansa by skorzystać z limitu 1000 zł. Później przepadnie

Świadczenia okołoświąteczne z ZFŚS należą do najpopularniejszych świadczeń przyznawanych pracownikom. Jednak aby pracownik mógł otrzymać je w przyznanej wysokości, nie może w trakcie roku przekroczyć limitu zwolnienia podatkowego.

Świadczenia z ZFŚS w 2024 r.

Świadczenia okołoświąteczne należą do najpopularniejszych świadczeń przyznawanych pracownikom ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Przybierają one rozmaite formy – od bonów towarowych, przez paczki dla dzieci i młodzieży, aż po karty przedpłacone. To co zwykle najbardziej interesuje pracowników, to oczywiście wartość przekazywanego im świadczenia. Muszą jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach może ona okazać się niższa niż deklarowana przez pracodawcę. Dlaczego? Bo świadczenia z ZFŚS na ogólnych zasadach są zaliczane do przychodów ze stosunku pracy. I choć w niektórych sytuacjach mogą zostać objęte zwolnieniem przedmiotowym od tego podatku, to jednak w większości przypadków ma ono limit wartościowy. Grudzień jest więc tym momentem w roku, w którym z jednej strony pracownik ma ostatnią możliwość skorzystania z określonego przez ustawodawcę limitu zwolnienia, a z drugiej, w którym może się okazać, że limit ten został przekroczony i należy zapłacić podatek.

Najczęściej stosowane zwolnienie podatkowe ma limit – 1000 złotych

Wśród świadczeń z ZFŚS, które podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych bez limitu, można wyróżnić:

zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci: z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra (art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej: updof); świadczenia otrzymane z ZFŚS, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach (art. 21 ust. 1 pkt 67a updof); dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18 z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra (art. 21 ust. 1 pkt 78 updof).

Limitowanemu zwolnieniu podlegają natomiast:

świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych (art. 21 ust. 1 pkt 38 updof) – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 4500 zł; wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi (art. 21 ust. 1 pkt 67 updof) – łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł.

Jedno zwolnienie obejmuje szereg świadczeń

To właśnie ostatnie ze wskazanych zwolnień jest tym, które w praktyce ma największe znaczenie, bo obejmuje swym zakresem świadczenia, które osoby uprawnione najczęściej otrzymują z ZFŚS. Co więcej, jego wysokość uległa zmianie od 1 stycznia 2024 r. W związku z epidemią COVID-19, w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, prawodawca zdecydował się bowiem na czasowe podwyższenie tego limitu do 2000 zł, a w 2024 r. wróciło ono do swojej „normalnej” wysokości.

I choć na pierwszy rzut oka może wydawać się, że ów najczęściej znajdujący zastosowanie limit 1000 złotych jest na tyle wysoki, że pracownikom nie grozi jego przekroczenie, to jednak należy pamiętać o tym, że dotyczy on całego roku podatkowego i obejmuje swym zakresem szereg świadczeń, a przekroczenie go nie jest wcale rzadkością. Na przykład, jeżeli dzieci pracowników otrzymują upominki z okazji dnia dziecka i paczki z okazji Bożego Narodzenia, a dodatkowo pracownik po spełnieniu określonych warunków może otrzymać tzw. wczasy pod gruszą i kartę przedpłaconą określonej wartości z okazji świąt, to wszystkie te świadczenia są objęte wspólnym limitem zwolnienia i aby ocenić, czy od przyznanego pracownikowi świadczenia należy pobrać podatek, należy zsumować ich wartość.





Podstawa prawna

- art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 26, 38, 67, 67a i 78 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 226)