Zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych. Koniec dodatku stażowego dla pracowników pomocniczych i obsługi? Sprawdź dlaczego

W wynagrodzeniach pracowników samorządowych będą kolejne zmiany. Jednak czy uda się zapobiec ich spłaszczeniu, a pracownicy pomocniczy i obsługi stracą dodatek stażowy? Samorządowcy przedstawili swoje propozycje zmian.

Podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych

Choć temat wynagrodzeń i ich ewentualnych podwyżek jest od wielu miesięcy na ustach zdecydowanej większość polskich pracowników, to jednak sytuacja pracowników samorządowych jest w tym zakresie szczególna. Wysokość ich uposażenia nie zależy bowiem od tego, na ile są skutecznymi negocjatorami i co ustalą ze swoim pracodawcą, ale od brzmienia przepisów, które regulują ich wysokość. To sprawia, że aby wysokość wynagrodzeń pracowników samorządowych mogła nadążyć za inflacją i zmieniającą się siłą nabywczą pieniądza, konieczne jest przeprowadzenie procesu zmiany obowiązujących przepisów. Nie tak dawno temu, bo w pierwszej połowie 2024 roku toczyła się dyskusja na temat projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, która przewidywała wzrost wynagrodzeń w wysokości od 700 zł do 1000 zł od 1 lipca 2024 roku. Podkreślano wówczas, że choć celem tej zmiany miało być m.in. uatrakcyjnienie zatrudnienia w samorządach i zachęcenie do podejmowania zatrudnienia w tych jednostkach, to jednak w niektórych kategoriach zaszeregowania minimalne wynagrodzenie zasadnicze nadal pozostawało poniżej poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wynagrodzenie pracowników samorządowych a płaca minimalna - czy jest zależność

Od stycznia 2025 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę znowu wzrośnie i osiągnie poziom 4666 złotych brutto. Powraca więc znów temat wynagrodzeń pracowników samorządowych i koniecznej zmiany przepisów. W toku prac Związek Powiatów Polskich zaproponował, aby zmienić przepisy tak, aby minimalny poziom wynagradzania w pierwszej stawce zaszeregowania był równy stawce minimalnego wynagradzania za pracę, a wysokość wynagrodzeń w pozostałych kategoriach była z nią skorelowana.

Niezaprzeczalną korzyścią związana z taką zmianą byłoby odejście od konieczności corocznej nowelizacji rozporządzenia, która ma na celu dostosowanie do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Określone w ten sposób wynagrodzenie „podwyższałoby się samo” w każdej z kategorii zaszeregowania. Skutkowałoby to nie tylko zmniejszeniem ilości nowelizacji przepisów, ale również zapobiegałoby spłaszczaniu wynagrodzeń w poszczególnych kategoriach zaszeregowania.

W ramach proponowanych zmian znalazły się też inne, np. wyodrębnienia obok stanowisk urzędniczych stanowisk merytorycznych innych niż stanowiska urzędnicze, np. lekarz, psycholog, terapeuta, dietetyk, pracownik socjalny. Chodzi o te stanowiska, na których od pracownika wymaga się wykształcenia wyższego i specjalistycznej wiedzy. Zmienić miałyby się również zasady wypłacania dodatku stażowego. Z prawa do otrzymywania go miałyby być wyłączone osoby zatrudnione na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Zdaniem samorządowców miałby on przysługiwać pracownikom zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych oraz stanowiskach merytorycznych innych niż urzędnicze). Elementem zmian miałoby być również zmniejszenie liczby kategorii zaszeregowania i większe zróżnicowanie stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach.