Składka zdrowotna w działalności gospodarczej w 2025 oraz 2026 roku. Jakie zmiany?

W 2025 roku weszła w życie część z zapowiadanych zmian w składce zdrowotnej dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (JDG). Zmiany te mają na celu obniżenie obciążeń finansowych dla przedsiębiorców, dotyczą obniżenia minimalnej podstawy wymiaru składki, jak i wyłączenia przychodów ze sprzedaży środków trwałych z podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Więcej zmian nastąpi w 2026 roku.

Zmiany 2025 r.: Obniżenie minimalnej podstawy składki zdrowotnej

Od 1 stycznia 2025 roku minimalna podstawa wymiaru składki zdrowotnej zostanie obniżona do 75% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2025 roku minimalne wynagrodzenie ma zostanie podniesione z poziomu 4 300 zł do kwoty 4 666 zł, co oznacza, że podstawa wymiaru składki dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych oraz na podatku liniowym wyniesie 3 499,50 zł. W związku z tym miesięczna minimalna miesięczna składka zdrowotna wyniesie 314,96 zł (9% od 34 99,50 zł) zamiast dotychczasowych około 419,94 zł. Dla osób, które z JDG osiągają najniższe dochody oznacza to oszczędność na poziomie ok 1 260 zł rocznie.

Zmiany 2025 r.: Likwidacja składki od sprzedaży środków trwałych

Kolejną istotną zmianą jest likwidacja obowiązku płacenia składki zdrowotnej od przychodów uzyskanych ze sprzedaży środków trwałych, takich jak np. samochody, budynki, lokale czy maszyny. Przedsiębiorcy będą mogli wybrać, czy chcą stosować nowe zasady, czy pozostać przy dotychczasowych regulacjach. To rozwiązanie ma na celu ułatwienie działalności gospodarczej i zwiększenie elastyczności w zarządzaniu swoimi aktywami.

Korzyści dla przedsiębiorców

Zmiany te mają przynieść korzyści przede wszystkim przedsiębiorcom z najmniejszą skalą działalności, którzy borykają się z niskimi dochodami. Obniżenie minimalnej podstawy składki zdrowotnej ma na celu odciążenie ich finansowo i umożliwienie łatwiejszego zarządzania kosztami. Zgodnie z oficjalnymi informacjami z Ministerstwa Finansów, szacuje się, że ponad 35% osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą skorzysta na tych zmianach.



Wyżej wymienione zmiany w składce zdrowotnej weszły w życie 1 stycznia 2025 r. na podstawie ustawy z 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.



Podstawa prawna: Ustawa z 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz.U. 2024 poz. 1915.

Zmiany w składce zdrowotnej w 2026 roku

Rok 2026 powinien natomiast przynieść zmiany w systemie składek zdrowotnych przedsiębiorców, które będą bardziej złożone i zależne od formy opodatkowania przedsiębiorców. Nowe regulacje mają być korzystne dla osób o niskich i średnich dochodach, ale mogą również wprowadzić nowe obciążenia dla niektórych grup. Co również istotne, system obliczania ogółu obciążeń publicznoprawnych zostanie jeszcze bardziej skomplikowany.

Ważne Zmiany na 2026 rok nie zostały jeszcze uchwalone przez Sejm - są zawarte w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - druk 838 - przebieg procesu legislacyjnego.

Wprowadzenie progów dochodowych (zmiana od 2026 r.)

Jedną z kluczowych zmian będzie wprowadzenie progów dochodowych oraz przychodowych dla przedsiębiorców, którzy jako formę opodatkowania wybrali skalę podatkową (12/32%) albo podatek liniowy (19%). Dla dochodów do 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia (tj. od kwoty 12 399,45 zł miesięcznie) składka wyniesie 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia – czyli 314,96 zł. Natomiast dla dochodów przekraczających ten próg, od nadwyżki będzie naliczana składka w wysokości 4,9%. Pozytywnym aspektem tej zmiany jest ujednolicenie sposobu liczenia składki zdrowotnej dla obu tych form opodatkowania, przy równoczesnym znacznym obniżeniu składki zdrowotnej dla osób, które wybrały opodatkowanie skalą podatkową (w chwili obecnej płacą składkę w wysokości 9% od podstawy).

Zmiany dla ryczałtowców (zmiana od 2026 r.)

Dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zmiany będą prezentowały się następująco: przychody do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia (tj, do kwoty 24 798,9 zł miesięcznie) będą objęte stawką 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia – czyli 314,96 zł, natomiast przychody powyżej tego progu będą opodatkowane stawką 3,5% od nadwyżki. Oznacza to, że dopiero od przychodu ok 53 000 zł miesięcznie wysokość składki zdrowotnej będzie wyższa w 2026 roku niż w 2025 roku.

Zniesienie możliwości odliczenia składek

Warto w tym miejscu również zauważyć, że planowane zmiany przewidują zniesienie możliwości odliczenia składek zdrowotnych od podatku dochodowego. Teoretycznie może to wpłynąć negatywnie na sytuację finansową niektórych przedsiębiorców. Zmiana ta jednak, z uwagi na poziom obecnego odliczenia i planowane modyfikacje sposobu obliczenia składki, nie będzie miała istotnego wpływu na wynagrodzenie netto. Ministerstwo Finansów szacuje, że zmiany planowane w 2026 roku przyniosą korzyść nawet 2,45 mln osób prowadzących JDG.

Zmiany w składce zdrowotnej w latach 2025-2026. Podsumowanie

Zmiany w składce zdrowotnej w latach 2025-2026, o ile zostaną uchwalone w obecnie prezentowanym kształcie, dla zdecydowanej większości przedsiębiorców powinny doprowadzić do zmniejszenia obciążeń publicznoprawnych. Obniżenie minimalnej podstawy wymiaru składki oraz likwidacja obowiązku płacenia składki od sprzedaży środków trwałych to kroki w kierunku wsparcia przedsiębiorców z najmniejszymi dochodami. Z kolei zmiany zaplanowane na rok 2026 wprowadzą wyrównanie sposobu liczenia składek dla osób, które jako formę opodatkowania wybrany skalę podatkową albo opodatkowanie liniowe. Zmiany oznaczają też bardziej progresywne podejście do naliczania składek, co może w większości przypadków przynieść korzyści finansowe dla przedsiębiorców.



Michał Panek, menedżer w zespole Human Advisory Services w CRIDO