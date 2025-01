Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o szczegółach dodatku dopełniającego do renty socjalnej. Ponad 2500 zł dodatku do renty od 1 stycznia 2025 r. Wypłaty już w maju 2025 r. ZUS udostępnił także wniosek, który należy wypełnić.

Osoby, które mają prawo do renty socjalnej i są całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, od 1 stycznia 2025 r, mogą otrzymać dodatkowe wsparcie w postaci dodatku dopełniającego do renty socjalnej.

Nie wszyscy muszą składać wniosek

Osoby, które na 1 stycznia 2025 r. mają przyznaną rentę socjalną, są całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji, otrzymają dodatek dopełniający automatycznie. Nie muszą składać w tym celu wniosku. Informację o przyznaniu tego dodatku przekażemy tym osobom oraz udostępnimy na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS.

Wniosek złożyć musi ta grupa

Wniosek o dodatek do renty socjalnej powinny złożyć osoby, które na 1 stycznia br. mają prawo do renty socjalnej i są całkowicie niezdolne do pracy, ale nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Wniosek o dodatek dopełniający do renty socjalnej EDD-SOC można składać do ZUS od 1 stycznia 2025 r. - jest on dostępny na naszej stronie internetowej oraz we wszystkich placówkach ZUS.

Wysokość dodatku w 2025 r.

Dodatek dopełniający wynosi 2520 zł i będzie waloryzowany raz w roku. Będziemy od niego odliczać składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Będzie też podlegał potrąceniom i postępowaniu egzekucyjnemu na takich samych zasadach jak renta socjalna.

Terminy wypłat dodatku dopełniającego

Dodatek będziemy wypłacać razem z rentą socjalną. Pierwsze wypłaty zrealizujemy w maju 2025 r.

Osobom, które otrzymają dodatek dopełniający bez wniosku, wypłacimy wyrównanie od 1 stycznia 2025 r. Natomiast osobom, które będą miały orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji po 1 stycznia br., dodatek przyznamy od miesiąca, w którym spełnią warunki do jego otrzymania, najwcześniej od miesiąca złożenia wniosku.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat dodatku i znać podstawę prawną przeczytaj dalszą część tekstu. Publikujemy szczegółową informację opublikowaną przez ZUS.

Od 1 stycznia 2025 r. osoby uprawnione do renty socjalnej, które są:

całkowicie niezdolne do pracy oraz

niezdolne do samodzielnej egzystencji

- mogą otrzymać dodatek dopełniający.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać dodatek dopełniający do renty socjalnej

Kto powinien złożyć wniosek

Jeśli jesteś osobą całkowicie niezdolną do pracy i nie masz orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji – złóż wniosek o dodatek dopełniający.

Ważne Jeśli masz prawo do renty socjalnej i na 1 stycznia 2025 r. nie masz orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji, dodatek dopełniający będzie Ci przysługiwał, gdy złożysz odpowiedni wniosek i otrzymasz orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Jaki wniosek złożyć

Złóż wniosek o dodatek dopełniający do renty socjalnej EDD-SOC. Wniosek jest dostępny od 1 stycznia br. na naszej stronie i w każdej naszej placówce.

Dodatek dopełniający możemy przyznać tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia lekarza (orzecznika ZUS lub orzeczenia komisji lekarskiej ZUS), w którym uzna Cię za osobę całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji.

Ważne Do wniosku dołącz zaświadczenie o stanie zdrowia (na druku OL-9), które wystawi Ci Twój lekarz najwcześniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku.

Jeśli jesteś osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz niezdolną do samodzielnej egzystencji – nie musisz składać wniosku o dodatek dopełniający.

Jeżeli masz prawo do renty socjalnej oraz na 1 stycznia 2025 r. masz orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji, nie musisz składać wniosku. Prawo do dodatku dopełniającego przyznamy Ci automatycznie. Informację o przyznaniu tego dodatku przekażemy na Twoje konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS.

Jaka wysokość dodatku dopełniającego w 2025 r.

Dodatek dopełniający wynosi 2520 zł. Kwota ta będzie waloryzowana raz w roku.

Od dodatku dopełniającego (tak jak od renty socjalnej) odliczamy:

Dodatek dopełniający podlega potrąceniom i postepowaniu egzekucyjnemu na takich samych zasadach jak renta socjalna.

Ważne Możemy obniżyć dodatek dopełniający lub zawiesić prawo do jego otrzymywania. Zrobimy to w zależności od przychodu, który osiągniesz, jeśli będziesz pracować lub prowadzić działalność gospodarczą.

Kiedy wypłaty

Dodatek dopełniający wypłacamy razem z rentą socjalną, w terminach płatności tej renty. Pierwsze wypłaty zrealizujemy w maju 2025 r.

Jeśli otrzymasz dodatek dopełniający automatycznie (czyli bez składania wniosku), wypłacimy Ci wyrównanie dodatku od 1 stycznia 2025 r.

Jeśli otrzymasz orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji po 1 stycznia br., dodatek będzie Ci przysługiwał od miesiąca, w którym spełnisz warunki, najwcześniej od miesiąca, w którym złożysz wniosek.

Ważne ​​​​​​​Dodatek dopełniający nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Nie dotyczy to osoby, która odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Świadczenie uzupełniające dla osób uprawnionych do renty socjalnej i dodatku dopełniającego

Jeśli masz prawo do renty socjalnej i świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, to od miesiąca, w którym ustalimy Ci prawo do dodatku dopełniającego, stracisz prawo do świadczenia uzupełniającego.

Prawo do świadczenia uzupełniającego zależy między innymi od łącznej kwoty przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych, np. renty socjalnej. Od 1 stycznia 2025 r. będzie to również dodatek dopełniający. Od 1 marca 2024 r. łączna kwota wypłacanych świadczeń nie może przekraczać 2 419,33 zł.

Zmiany w wypłacie renty socjalnej pobieranej łącznie z rentą rodzinną

Jeśli masz prawo jednocześnie do renty rodzinnej oraz renty socjalnej i otrzymujesz oba te świadczenia, to ich łączna kwota nie może przekroczyć 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od 1 marca 2024 r. jest to 3561,92 zł.

Jeżeli przekraczasz tę kwotę, to wysokość renty socjalnej obniżyliśmy Ci, w taki sposób aby:

łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, oraz

kwota obniżonej renty socjalnej nie była niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli 178,10 zł.

Od 1 stycznia br. łączna kwota renty rodzinnej i renty socjalnej nie może przekroczyć 300% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli 5342,88 zł.

Oznacza to, że od 1 stycznia br. otrzymasz wyższą kwotę renty socjalnej, jeżeli:

masz prawo do renty rodzinnej i renty socjalnej w łącznej kwocie, która jest wyższa niż 200% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz

pobierasz rentę socjalną, obniżoną z uwagi na wysokość renty rodzinnej.

Kwotę renty socjalnej podwyższymy z urzędu, w taki sposób, aby łącznie z kwotą renty rodzinnej nie przekroczyła 300% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Jeśli obecnie nie masz prawa do renty socjalnej, ponieważ kwota renty rodzinnej przekracza 200% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, możesz złożyć wniosek o ustalenie renty socjalnej i wypłatę tej renty łącznie z rentą rodzinną.

Czy wysokość renty socjalnej wypłacanej łącznie z rentą rodzinną ma wpływ na wysokość dodatku dopełniającego

Jeśli od 1 stycznia 2025 r. masz prawo do dodatku dopełniającego, wypłacimy go:

w pełnej wysokości – jeżeli suma Twojej renty socjalnej łącznie z rentą rodzinną nie przekroczy 300% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

w obniżonej kwocie – jeżeli suma Twojej renty socjalnej łącznie z rentą rodzinną przekroczy 300% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Niższą kwotę dodatku ustalimy z zastosowaniem takiej samej proporcji jak w przypadku obniżonej renty socjalnej.

