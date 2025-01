NSA i UODO zgodnie: numer księgi wieczystej to dana osobowa

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 stycznia 2025 roku potwierdził stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, że numery ksiąg wieczystych są danymi osobowymi. Wyrok ten kończy spór w tej sprawie między UODO a Głównym Geodetą Kraju.

NSA: numery ksiąg wieczystych to dane osobowe

NSA oddalił skargę kasacyjną Głównego Geodety Kraju na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5 maja 2021 r. Tym samym NSA zgodził się z sądem niższej instancji oraz z organem nadzorczym, że numery ksiąg wieczystych są danymi osobowymi, a ich publikacja bez podstawy prawnej naruszała przepisy o ochronie danych osobowych.



Wyrok NSA oznacza też, że administracyjna kara pieniężna w wysokości 100 tys. zł, jaką Prezes UODO nałożył w 2020 roku na GGK za ujawnianie w serwisie Geoportal2 numerów ksiąg wieczystych, jest zasadna.



„Wszystkie argumenty przedstawione przez Prezesa UODO zostały potwierdzone najpierw przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, a teraz przez Naczelny Sąd Administracyjny. To kończy dyskusję na temat numerów ksiąg wieczystych i nikt nie powinien mieć już wątpliwości, co do tego, że stanowią one dane osobowe w rozumieniu art. 4 RODO” – skomentował Mirosław Wróblewski, prezes UODO.



Zgodnie z przytoczonym przez Prezesa UODO art. 4 RODO, „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).

A "możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna" to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak:

- imię i nazwisko,

- numer identyfikacyjny,

- dane o lokalizacji,

- identyfikator internetowy lub

- jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Numer księgi wieczystej pozwala na zidentyfikowanie osoby, której dane są zawarte w tej księdze

Ujawnienie numeru księgi wieczystej pozwala na zidentyfikowanie osoby, której dane są zawarte w księdze wieczystej. Poprzez opublikowanie numerów ksiąg wieczystych na stronach internetowych, dostęp do zawartych w nich informacji może uzyskać każdy zainteresowany użytkownik internetu. A zakres danych ujawnianych w księdze wieczystej osób fizycznych obejmuje m.in. imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, adres nieruchomości, informacje o hipotece. Łatwy dostęp do tych danych naraża bardzo dużą liczbę osób (których dane dotyczą) na ryzyko kradzieży ich tożsamości.



Przypomnijmy, że na etapie badania decyzji Prezesa UODO przez WSA, Sąd ten nie tylko zgodził się z organem nadzorczym co do uznania numerów ksiąg wieczystych za dane osobowe, ale podkreślił też, że GGK swoim działaniem wręcz ułatwił użytkownikom serwisu Geoportal2 bezpośredni dostęp do zawartości ksiąg wieczystych.

WSA stwierdził, że umieszczone w tym serwisie numery ksiąg wieczystych były jednocześnie odnośnikami przekierowującymi użytkowników bezpośrednio na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości do elektronicznych ksiąg wieczystych. Ta funkcjonalność powodowała, że użytkownicy nie musieli nawet podawać numeru księgi wieczystej, by uzyskać wgląd do informacji w niej zawartych, w tym do danych osobowych właściciela danej nieruchomości.