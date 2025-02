Wiek emerytalny komornika sądowego oraz asesora komorniczego zostanie podwyższony? Projekt trafił do konsultacji

Wiek emerytalny komornika sądowego oraz asesora komorniczego zostanie podwyższony? Projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych trafił do konsultacji. Projekt zakłada m.in. wydłużenie wieku aktywności zawodowej, zniesienie maksymalnego czasu trwania asesury oraz możliwość przywrócenia odwołanych komorników sądowych i asesorów komorniczych.

Do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych w środę, 12 lutego 2025 r. trafił projekt nowelizacji ustawy o komornikach. Nowela zakłada ponowne wydłużenie granicy wieku, której przekroczenie będzie oznaczało konieczność odwołania komornika sądowego i asesora komorniczego z zajmowanego stanowiska. Obecnie jest to 65 lat.

Zgodnie z projektem ustawy, granica wieku, której przekroczenie oznacza konieczność odwołania z urzędu komornika sądowego z zajmowanego stanowiska wynosić będzie 70 lat. Taka sama górna granica będzie obowiązywała asesorów komorniczych. Komornicy i asesorzy będą mieli zagwarantowane ustawowo prawo wykonywania zawodu do chwili ukończenia 70 lat. W OSR do nowelizacji przypomniano, że przyznanie komornikom prawa do wykonywania zawodu do czasu osiągnięcia przez nich 70. roku życia nie będzie wyłączało możliwości przejścia na emeryturę z chwilą osiągnięcia przez komornika (czy asesora) wieku uzasadniającego nabycie uprawnień emerytalnych.

Maksymalny czas trwania asesury

Projektowana ustawa zawiera także regulacje dotyczące zniesienia maksymalnego czasu trwania asesury komorniczej określonego obecnie na 6 lat. Oznacza to powrót do poprzednich rozwiązań ustawowych, w których nie było określonej daty granicznej zmuszającej asesora do złożenia wniosku o powołanie na stanowisko komornika w chwili, w której może nie być na to gotowy.

Przywrócenie do pracy komorników i asesorów

Projekt zakłada także, że komornicy i asesorzy komorniczy, którzy przed dniem wejścia w życie powyższej nowelizacji zostali odwołani z zajmowanego stanowiska, mogą zostać ponownie powołani na stanowiska: komornika sądowego i asesora komorniczego, nie później jednak niż do ukończenia 70 roku życia. Projekt zakłada wejście w życie przepisów po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiek zakończenia aktywności zawodowej w poszczególnych zawodach prawniczych

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o komornikach sądowych wyliczono wiek zakończenia aktywności zawodowej w poszczególnych zawodach prawniczych.

ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1001) w art. 16 § 1 pkt 2a wskazuje, że Minister Sprawiedliwości odwołuje notariusza, jeżeli notariusz ukończył 70 lat;

ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334, z późn. zm.) w art. 69 § 1 i 3 wskazuje, że sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 65. roku życia, a pod pewnymi warunkami ten okres może być wydłużony do 70. roku życia;

ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2024 r. poz. 390) w art. 127 § 1 odsyła wprost do stosowania odpowiednich przepisów ustawy o ustroju sądów powszechnych, określając przechodzenie prokuratorów w stan spoczynku w sposób analogiczny do sędziów, czyli okres ten może być wydłużony do 70. roku życia;

ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2024 r. poz. 1564) oraz ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 499), nie określają górnej granicy wieku wykonywania zawodów adwokata czy radcy prawnego.