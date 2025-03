Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 7. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – do 18. roku życia. [Ustawa leci do Senatu]

W następnym tygodniu Senat zajmie się m.in. z Ustawą o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa ta określa zadania państwa w zakresie aktywności zawodowej, wspierania zatrudnienia oraz rynku pracy. Jednym z rozwiązań zaproponowanych ustawie jest refundacja kosztów opieki nad dziećmi.

W dniach 12-13 marca 2025 r. odbędzie się posiedzenie Senatu. Podczas posiedzenia, senatorowie zapoznają się m.in. z ustawą o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa ta wdraża szereg dyrektyw unijnych. Senat rozpocznie dwudniowe posiedzenie 12 marca 2025 r. o godz. 11:00

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

Jednym z rozwiązań zaproponowanych w powyższej ustawie, jest możliwość refundacji kosztów opieki nad dziećmi. W art. 146 wskazano, że Starosta będzie mógł na podstawie umowy, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować bezrobotnemu koszty opieki nad dzieckiem do 7. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – do 18. roku życia. Wysokość tej refundacji nie będzie mogła być wyższa od połowy zasiłku dla bezrobotnych, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty. Refundacja ta będzie przysługiwała jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany do innej formy pomocy, oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W ustawie wskazano, ze wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosić będzie 1662 zł przez pierwsze 90 dni posiadania prawa do zasiłku, a przez kolejne dni posiadania prawa do zasiłku, zasiłek dla bezrobotnych będzie wynosił 1305,20 zł. Oznacza to, że będzie można uzyskać refundację kosztów opieki nad dzieckiem w wysokości od 652,6 zł do 831 zł. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem przysługuje przez 6 miesięcy. W przypadku skierowania bezrobotnego do innej formy pomocy, refundacja ta następuje na okres odbywania tej formy pomocy. Bezrobotny będzie mógł wystąpić z wnioskiem do starosty, by otrzymać zaliczkę na refundację kosztów opieki nad dzieckiem.