13 emerytura w 2025 roku - kiedy wypłata [harmonogram ZUS]

We wtorek 1 kwietnia pierwszej grupie emerytów i rencistów jest przekazywane dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. trzynasta emerytura. To pierwsza transza tego świadczenia, w ramach którego 1,67 mld zł trafi tego dnia do 889 tys. osób. Co powinni wiedzieć uprawnieni do „trzynastki”, wyjaśnia ekspertka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Aneta Adamiak z Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w centrali ZUS i apeluje do seniorów, którzy jeszcze nie mają kont bankowych, o ich założenie ze względów bezpieczeństwa.

Wysokość tzw. trzynaste emerytury

Ani wysokość, ani prawo do trzynastej emerytury nie jest uzależnione od dochodu. Jest ona wypłacana w takiej samej kwocie dla wszystkich uprawnionych osób - od 1 marca br. wynosi ona 1878,91 zł. brutto i jest równa najniższej emeryturze. To, że jest to kwota brutto, oznacza, iż zostanie od niej odprowadzona składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kto otrzyma "trzynastkę"?

„Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. trzynasta emerytura, wypłacana jest osobom, które na dzień 31 marca 2025 roku mają prawo do wypłaty świadczenia długoterminowego. Czyli, na przykład, emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej czy renty socjalnej. »Trzynastka« nie będzie wypłacona tym osobom, które na 31 marca tego roku mają zawieszone świadczenie długoterminowe” - zaznacza ekspertka ZUS Aneta Adamiak.

Terminy wypłat

Osobom, które mają ustalony termin wypłaty podstawowego świadczenia w terminie pierwszego dnia miesiąca odpowiednie środki ZUS przekazał do banków 31 marca br., a te, które wypłacane są przez doręczycieli pocztowych, zostały przekazane do urzędów pocztowych 27 marca br.

„Ciągle jeszcze są osoby, którym świadczenia przynosi listonosz. Apelujemy do nich, aby zdecydowały się, dla własnego bezpieczeństwa, na założenie kont bankowych” - mówi Aneta Adamiak.



Kolejne osoby dostaną „trzynastki” w te dni, w które zwykle otrzymują świadczenia, czyli: 6, 10, 15, 20 i 25 kwietnia. ZUS zapewnia, że trafią one na konta odbiorców oprócz terminu 25 kwietnia - jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi.



„Pierwszego maja wypłacane są świadczenia przedemerytalne bądź zasiłki przedemerytalne. Także te pieniądze trafią do odbiorców przed tym dniem, który jest wolny od pracy” - podaje Aneta Adamiak.

13. emerytura nie dla komornika

Ekspertka ZUS podkreśla, że „trzynastka” jest wolna od potrąceń i egzekucji, czyli nie może zostać zajęta np. przez komornika.

Renta rodzinna a trzynasta emerytura

„Do renty rodzinnej może być uprawniona jedna osoba, dwie osoby, trzy osoby i więcej. Ale »trzynastka« będzie przysługiwała tylko jedna i zostanie ona podzielona proporcjonalnie do liczy uprawnionych osób. Na przykład jeżeli do renty rodzinnej po zmarłym będzie uprawniona wdowa i osierocone dziecko, to oni dostaną jedną »trzynastkę«, która będzie podzielona na dwie równe części” - wskazuje Aneta Adamiak.

Wypłaca ZUS

Zdarza się, że świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalne. „Jeżeli na przykład emerytura jest wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, to wtedy to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych” - mówi Aneta Adamiak.

Podstawa prawna

Podstawą prawną do wypłacenia „trzynastej emerytury” jest ustawa z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. z 2020 r. poz. 321). Wcześniej podobne świadczenie regulowała ustawa z 4 kwietnia 2019 r., ale dotyczyła ona świadczenia jednorazowego w tym właśnie roku. W uzasadnieniu do tej ustawy to jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 1100 zł brutto określono jako wsparcie finansowe szczególnie znaczące dla osób, które pobierają niskie świadczenia emerytalno-rentowe. Jednak pomoc ta została uznana za niewystarczającą i dlatego nadano jej charakter cykliczny, coroczny.

