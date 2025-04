Emerycie i rencisto nie daj się wkręcić! Oszustwo "na pracownika ZUS-u" - na czym polega

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi telefonami od oszustów do osób, które nawet nie pobierają jeszcze żadnego świadczenia. Podczas odebranych połączeń osoby podszywające się pod pracowników Zakładu proponują umówienie się na spotkanie oferując pomoc przy przeliczeniu kapitału początkowego.

Telefon od oszusta podającego się za pracownika ZUSu

- W ostatnich dniach do Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łomży zgłosił się klient, który odebrał połączenia od osoby podszywającej się pod pracownika ZUS-u. Mężczyzna nie otrzymuje z ZUS żadnego świadczenia, tym bardziej telefon od takiej osoby wydał mu się podejrzany. Rozmówca, który był rzekomo naszym pracownikiem sugerował spotkanie i oferował pomoc przy przeliczeniu kapitału początkowego. To nie pierwsza w tym roku próba oszustwa „na pracownika ZUS-u”, dlatego apelujemy do wszystkich klientów, a w szczególności do osób starszych, o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rozmów telefonicznych. Informacje przekazywane dla niewłaściwych osób mogą zostać wykorzystane na niekorzyść naszych klientów – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Ważne Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie dzwonią i nie odwiedzają w domach swoich klientów proponując usługi, o które nikt nie wnioskował.

Kiedy ZUS może faktycznie zadzwonić i jak to powinno wyglądać

- Zgodnie z naszymi standardami, gdy pracownik ZUS-u musi skontaktować się z klientem, nasz konsultant przedstawia się, podając swoje imię i nazwisko, a następnie przekazują istotne informacje, zazwyczaj związane z pytaniem klienta – wyjaśnia rzeczniczka.



Połączenia wykonywane przez naszych pracowników mogą dotyczyć zarówno wezwania na kontrolę zwolnienia lekarskiego, jak i konkretnej sprawy klienta prowadzonej w ZUS-ie. Tą drogą nie jest oferowana żadna pomoc, które miałaby wpływ na wysokość przyszłego lub pobieranego już świadczenia.



- Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości co do tożsamości osoby podającej się za pracownika ZUS-u, powinien skontaktować się z najbliższą placówką Zakładu lub zadzwonić do Centrum Kontaktu Klientów ZUS pod numer nr tel. 22 560 16 00. W sytuacji podejrzenia takiej osoby , że mogła działać w celu wyłudzenie danych bądź pieniędzy należy taki incydent niezwłocznie zgłosić na Policję – wskazuje Katarzyna Krupicka z ZUS.