Ilu emerytów dorabia do emerytury? ZUS: coraz więcej. Przeważają panie, bo mają mniejsze świadczenia

ZUS pokazuje dane, z których wynika, że z każdym rokiem rośnie liczba emerytów, którzy decydują się wrócić do aktywności zawodowej. Wśród dorabiających do świadczeń wypłacanych przez ZUS przeważają kobiety.

Jak często emeryci wracają do pracy?

Pod koniec 2024roku w Polsce było 872,6 tys. osób z przyznanym prawem do emerytury z ZUS, którzy dorabiali, a przez to podlegali ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dla porównania pod koniec 2023 r. dane ZUS-u wskazywały na 854 tys. pracujących osób z prawem do emerytury. Można mówić o wyraźnym trendzie, bo w ostatniej dekadzie liczba pracujących emerytów wzrosła o blisko 52 proc. Dowodem na to są statystyki za 2015 r., kiedy do budżetu domowego dorabiało około 575 tys. klientów ZUS z prawem do emerytury.

Najchętniej pracują na emeryturze panie

Na przełomie 2024 i 2025 r. wśród dorabiających emerytów przeważały panie, których było 507 tys., i stanowiły 58,1 proc. ogółu dorabiających seniorów. Średni wiek dla kobiet wynosił wówczas 66,3 roku, dla mężczyzn było to 69,2 roku, a dla obu płci – 67,5 roku.



Panie częściej decydują się na taki krok prawdopodobnie dlatego, że na ogół mają skromniejsze emerytury od tych, które pobierają mężczyźni (z powodu niższych zarobków, krótszego stażu pracy oraz niższego o 5 lat wieku emerytalnego). Stąd silniejsza motywacja do uzupełnienia swoich dochodów.

W których województwach jest najwięcej dorabiających emerytów

- Województwo opolskie to region, w którym mieszka najmniej pracujących emerytów, bo 2,3 procent w skali całego kraju. To naturalne, bo jesteśmy województwem z najniższą liczbą mieszkańców. Najwięcej aktywnych zawodowo seniorów jest w województwach mazowieckim i śląskim. W Polsce na 1000 osób z emeryturą przyznaną z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, średnio 137 osób kontynuuje pracę zarobkową – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.



Najczęściej do aktywności zawodowej wracają mieszkańcy województwa mazowieckiego. Tam na 1000 świadczeniobiorców aż 166 osób ponownie staje się pracownikami. Najrzadziej na rynek pracy trafiają emeryci w województwie podkarpackim. Na 1000 osób z przyznaną emeryturą, pracę podejmuje zaledwie 91 osób. Jak w tym zestawieniu plasują się mieszkańcy województwa opolskiego? W regionie liczba osób z ustalonym prawem do emerytury w przeliczeniu na 1000 emerytów wynosi – 129. To więcej niż jeszcze rok temu.

Wśród pracujących emerytów podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu największą grupą są osoby pracujące na umowę o pracę, stanowią one 38,4 proc. ogółu pracujących emerytów. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność stanowią 29,6 proc., a osoby pracujące na umowę zlecenie 26 proc. W przypadku pracujących emerytów podlegających także ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, zdecydowanie przeważają osoby pracujące na umowę o pracę – stanowią one 59,2 proc, a osoby pracujące na umowę zlecenie – 35,1 proc.

W jakich branżach najczęściej pracują emeryci

W skali kraju najwięcej emerytów pracuje u płatników z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna – u tych płatników pracuje 16,2 proc. emerytów. We wszystkich 16 województwach udział emerytów pracujących w tej sekcji był największy i oscylował w granicach 14,4 proc. do 20,5 proc. W przypadku kobiet, najwięcej emerytek pracuje u płatników z sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 23,9 proc. Udział pracujących w tej sekcji kobiet był największy w każdym z województw. Największy odsetek mężczyzn pracował u pracodawców z sektora przetwórstwo przemysłowe - 14,8 proc. Sekcja ta dominowała w większości województw, poza województwami lubelskim i mazowieckim.



Sebastian Szczurek, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego