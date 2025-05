19 czerwca (czwartek) jest Boże Ciało a 20 czerwca (piątek) to święto państwowe. Czy będzie dodatkowy dzień wolny dla wszystkich?

Co dopiero skończył się weekend majowy, a tu już zapowiedzi długiego weekendu czerwcowego. Pamiętajmy, że w dniu 19 czerwca (czwartek) jest Boże Ciało a 20 czerwca (piątek) to święto państwowe. Czy zatem będzie to dodatkowy dzień wolny? Tak, bo już są zapowiedzi, że wiele urzędów tego dnia będzie zamkniętych, a ponadto pracodawcy oddadzą dzień wolny za 1 listopada, który wypada w sobotę. Szykuje się zatem kolejny długi weekend.

Dodatkowy dzień wolny dla wszystkich? Być może, bo 19 czerwca (czwartek) jest Boże Ciało a 20 czerwca (piątek) to święto państwowe. Szykuje się kolejny długi weekend

Co to jest za święto Boże Ciało?

Święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa nazywane Bożym Ciałem to liturgiczna uroczystość, obchodzona zawsze w czwartek, 11 dni po Zielonych Świątkach i 60 dni po Wielkanocy, między 21 maja a 23 czerwca.

Kiedy Boże Ciało w 2025 r.?

W 2025 r. Boże Ciało wypada 19 czerwca, w czwartek.

Czy w Boże Ciało idzie się do pracy?

W Boże Ciało nie idzie się do pracy. To dzień ustawowo wolny od pracy. Jest to jeden z 13 dni, które są uregulowane w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Co to za święto 20 czerwca?

W dniu 20 czerwca przypada święto: Narodowy Dzień Powstań Śląskich. W dniu 20 czerwca obchodzimy święto upamiętniające trzy zrywy śląskie, które miały miejsce w 1919, 1920 i 1921 r. Dzień ten jest hołdem dla Powstańców Śląskich za ich patriotyczne poświęcenie dla dobra Ojczyzny. Na stronie Sejmu RP czytamy: Powstania śląskie mają wymiar ponadregionalny. Odegrały bowiem niezwykle ważną rolę w procesie jednoczenia ziem polskich po okresie zaborów i wywarły istotny wpływ na ukształtowanie się zachodniej granicy odrodzonej Rzeczypospolitej. W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, jednak granice państwa nie zostały od razu ustalone, a ich formowanie trwało aż do 1922 r. Przez ten czas ważyła się sprawa przynależności państwowej Górnego Śląska. Kolejne powstania przybliżały powrót tych ziem do Polski, by w konsekwencji ostatecznie udokumentować polskość tych terenów.

Ważne Narodowy Dzień Powstań Śląskich obchodzony jest w rocznicę wkroczenia na Górny Śląsk wojsk polskich na czele z gen. broni Stanisławem Szeptyckim. Niedługo po tym wydarzeniu, w lipcu 1922 r., odbyła się w Katowicach uroczystość zjednoczenia Górnego Śląska z Polską przez symboliczne połączenie ziemi śląskiej z Rzecząpospolitą.

Ustawę ustanawiającą święto Sejm uchwalił 12 maja 2022 r. z inicjatywy Prezydenta RP. Z apelem do głowy państwa o wniesienie projektu zwrócił się Sejmik Województwa Śląskiego oraz organizacje społeczne z regionu.

20 czerwca dniem wolnym od pracy

W wielu urzędach, szczególnie na Śląsku dzień 20 czerwca będzie dniem wolnym od pracy, już to postanowiono. Jedni pracownicy odpracują to innego dnia, a w innych miejscach pracy - pracodawcy udzielą ten jako dzień wolny za 1 listopada 2025 r., który przypada w sobotę. Jak podaje RMF FM:

Na dodatkowy dzień wolny mogą liczyć m.in. pracownicy Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński (woj. warmińsko-mazurskie), jednak będą musieli odpracować go w sobotę 23 sierpnia.

W Urzędzie Miasta w Łodzi, z kolei, 20 czerwca będzie wolny bez konieczności odrabiania – jako dzień wolny za przypadające w sobotę Święto Wszystkich Świętych (1 listopada). Podobne rozwiązania wprowadziła Gmina Watkowice (woj. łódzkie), gdzie piątek po Bożym Ciele będzie dniem wolnym w zamian za Święto Konstytucji 3 Maja przypadające w sobotę.

Oktawa Bożego Ciała

Boże Ciało oraz następne osiem dni – oktawa – dla katolików oznacza publiczne wyznanie wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Czy w Boże Ciało trzeba iść do kościoła?

Tak, ze względu na to, że Boże Ciało to święto nakazane, uczestnictwo we Mszy Świętej jest obowiązkowe i katolicy powinni tego dnia pójść na mszę.

Przykład Boże Ciało - gałązki brzozy Jak podaje Ministerstwo Sportu i Turystyki: W święto Bożego Ciała buduje się ołtarze ustawione pod gołym niebem. Zawierają one miejsce na monstrancję, a także symbole religijne, jak również elementy symbolizujące grupy zawodowe, organizacje, zrzeszenia, które je wykonują. Są pięknie ukwiecone i przybrane zielonymi drzewkami, najczęściej brzózkami lub gałęziami lipy. Gałązki brzozy miały kiedyś duże znaczenie symboliczne. Wykorzystywane były do zabiegów leczniczych, magicznych i ochronnych. Po uroczystości uczestnicy odłamywali gałązki, którymi były udekorowane ołtarze i zabierali ze sobą. Wtykali je w ziemię, na granicy pól, aby zabezpieczały zasiewy przed burzami, chorobami i szkodnikami. Wkładali pod strzechy, by chroniły dom i zabudowania gospodarskie przed pożarem i innymi żywiołami. Dziś także wiele osób zabiera brzozowe gałązki do domu, wierząc, że są źródłem Bożego błogosławieństwa i chronią od wszelkich nieszczęść.

Czy w Boże Ciało sklepy są otwarte?

Nie, w Boże Ciało sklepy nie będą otwarte. Jest to święto, dzień ustawowo wolny od pracy, w tym dla pracowników handlu.

Praca w Boże Ciało - nadgodziny

Trzeba pamiętać, że są zawody i profesje, które niezależnie od tego czy są święta, weekendy, dni ustawowo wolne od prace - wymagają obecności pracowników w pracy. Nawet jeżeli jest to praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie: konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii szczególnych potrzeb pracodawcy. Wówczas za pracę w święto przysługuje pracownikowi rekompensata:

w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;

w ruchu ciągłym;

przy pracy zmianowej;

przy niezbędnych remontach;

w transporcie i w komunikacji;

w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;

przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;

w rolnictwie i hodowli;

przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w: zakładach świadczących usługi dla ludności; gastronomii; zakładach hotelarskich; jednostkach gospodarki komunalnej; zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych; jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę; zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;

przy wykonywaniu prac: polegających na świadczeniu usług i ich zapewnieniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie (z pewnymi zastrzeżeniami).