2962 zł dla matek czy ojców, bo: 500 zł (aktywnie w domu) + 1662 zł (zasiłek) + 800plus. Nie opłaca im się pracować za minimalną krajową

Mówi się o państwie opiekuńczym, o państwie socjalnym. I coś w tym jest. Wśród rodziców dzieci, którzy nie są zatrudnieni mówi się, że przy różnych świadczenia pieniężnych i zasiłkach jakie można otrzymać od państwa nie opłaca im się pracować za minimalną krajową. Wprawdzie może mieliby netto te kilkaset złotych więcej, ale za to jakim kosztem, kosztem pracy i czasu. Rodzice wolą dostać np. 2962 zł, bo: 500 zł (aktywnie w domu) + 1662 zł (zasiłek) + 800plus. Oczywiście taki schemat nie jest dany raz na zawsze!

Mówi się o państwie opiekuńczym, o państwie socjalnym. I coś w tym jest. Wśród rodziców dzieci, którzy nie są zatrudnieni mówi się, że przy różnych świadczenia pieniężnych i zasiłkach jakie można otrzymać od państwa nie opłaca im się pracować za minimalną krajową. Wprawdzie może mieliby netto te kilkaset złotych więcej, ale za to jakim kosztem, kosztem pracy i czasu. Rodzice wolą dostać np. 2962 zł, bo: 500 zł (aktywnie w domu) + 1662 zł (zasiłek) + 800plus. Oczywiście taki schemat nie jest dany raz na zawsze! Ale nie wydaje się, żeby rządowe programy miały na celu 100% aktywizacji rodziców na rynku pracy, skoro wolą otrzymywać zasiłki i świadczenie rodzicielskie a nie pracować.

500 zł (aktywnie w domu)

Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic” (Dz. U. 2024 poz. 858) wprowadza do systemu prawnego trzy świadczenia „aktywny rodzic”, wspierające rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka: świadczenie „aktywni rodzice w pracy”; świadczenie „aktywnie w żłobku”; świadczenie „aktywnie w domu”.

Ważne Każde małe dziecko w Polsce zasługuje na dobrą opiekę, każdy rodzic małego dziecka w Polsce zasługuje na wsparcie w tym, żeby taką opiekę nad maluchem zapewnić. Opiekę babci, cioci, wujka, dziadka, profesjonalną opiekę opiekunki albo opiekę w żłobku czy opiekę rodzicielską. Program Aktywny Rodzic to program opieki nad dziećmi. To także program aktywizacji rodziców na rynku pracy. Taki program, który ma pozwolić mamie po narodzinach dziecka, tacie po okresie urlopu poświęconego na opiekę nad dzieckiem, powrócić do aktywności zawodowej – ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

„Aktywnie w domu” przysługuje na każde dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia dziecka i będzie wypłacane w wysokości 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące (nie będzie możliwości pobierania świadczenia w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy, jak ma to miejsce w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego). Jest to wsparcie kierowane do tych rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia, którzy nie będą uprawnieni lub z własnej woli nie zdecydują się na skorzystanie ze świadczenia „aktywni rodzice w pracy” lub „aktywnie w żłobku”, gdyż w szczególności pozostaną nieaktywni zawodowo lub ich dziecko nie uczęszcza do instytucji opieki.

800plus

Świadczenia 800plus nie trzeba szczegółowo tłumaczyć. Społeczeństwo już doskonale zna mechanizmy i zasady działania programu. Przypominamy jedynie najważniejsze kwestie. Program „Rodzina 800+” to wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W ramach tego programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko, wcześniej było to 500.

Ważne Rodzic, który nie decyduje się na pójście do pracy przez okres 23 miesięcy, czyli przez niemalże 2 lata - z samego faktu pozostania z dzieckiem w domu i oczywiście wykonywania tym samym codziennej pracy z tym związanej - ma 1300 zł od państwa. Ta kwota może się jednak jeszcze zwiększyć.

Nie masz pracy, ale masz dziecko. Potrzebujesz ubezpieczenia zdrowotnego - zarejestruj się urzędzie pracy, na początek jako bezrobotny otrzymasz ponad 1600 zł

Nie masz pracy, ale masz dziecko, tak więc potrzebujesz ubezpieczenia zdrowotnego - zarejestruj się urzędzie pracy, na początek jako bezrobotnych otrzymasz ponad 1600 zł. Co zrobić, żeby otrzymać zasiłek, należy: zarejestrować się jako bezrobotny w PUP, czyli Powiatowym Urzędzie Pracy (osobiście lub online); mieć udokumentowane co najmniej 365 dni zatrudnienia w ciągu ostatnich 18 miesięcy (z wynagrodzeniem co najmniej minimalnym i opłaconymi składkami na Fundusz Pracy); nie odmówić bez uzasadnienia propozycji zatrudnienia, szkolenia, stażu czy innej formy wsparcia; być aktywnym w poszukiwaniu pracy i zgłaszać się do PUP zgodnie z harmonogramem.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych 2025 r.?

Zasiłek może być przyznany na 6 lub 12 miesięcy. W tym okresie kwota wypłacanego świadczenia będzie różna. Najwyższa przez pierwsze 3 miesiące, później kwota maleje. Zatem przykładowo rodzic z co najmniej 5 letnim stażem, po spełnieniu kryteriów ustawowych będzie otrzymywał 1662,00 zł brutto zasiłku. Z ww. kwotami 500 zł i 800 plus = sumarycznie brutto taki rodzic może przez 3 miesiące liczyć na kwotę 2962 zł brutto. Zasiłek do czerwca 2025 r. wynosi:

Dla osób ze stażem pracy niższym niż 5 lat w pierwszych 3 miesiącach pobierania zasiłku należy się 1329,60 zł brutto (80% podstawowego zasiłku dla bezrobotnych). Po 3 miesiącach będzie to 1044,20 zł brutto;

Dla osób ze stażem od 5 do 20 lat w pierwszych 3 miesiącach należy się 1662,00 zł brutto (100% podstawowego zasiłku dla bezrobotnych), a później 1305,20 zł brutto;

Dla osób z ponad 20-letnim stażem w pierwszych 3 miesiącach należy się 1994,40 zł brutto (120% podstawowego zasiłku dla bezrobotnych), a w kolejnych miesiącach 1566,30 zł brutto.