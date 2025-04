Teraz w Polsce prawie tak jak we Włoszech z mieszkaniami za jedno euro. Ruszył program mieszkanie za remont: można składać wnioski na 2025 r.

Już od wielu, wielu lat w UE, ale szczególnie we Włoszech, funkcjonują całkiem sprawnie programy: mieszkanie za symboliczne euro - wyremontuj i zamieszkaj a nieruchomość będzie Twoja. Czyżby Polska inspirowała się Sycylią, gdzie w szczególnie mało zaludnionych miasteczkach chce na nowo zbudować się społeczność, a tym samym odbudować wygląd starych i zniszczonych kamienic? Być może. Taki podobny program ruszył w kilku miastach w Polsce. Oczywiście są pewne warunki do spełnienia, poniżej odpowiadamy na najbardziej nurtujące pytania w tej tematyce.

rozwiń >

Jak się okazuje temat mieszkania za remont jest znany w Polsce, ale wydaje się, że nie wystarczająco, bo wciąż w Internecie można znaleźć takie pytania:

REKLAMA

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać mieszkanie za remont?

Komu należy się mieszkanie do remontu?

Jak działa program " Mieszkanie za remont "?

"? Czy mieszkanie za remont się opłaca?

Poniżej można znaleźć odpowiedzi na te pytania. Mówi się, że teraz w Polsce jest prawie tak jak we Włoszech z mieszkaniami za jedno euro, bo ruszył program mieszkanie za remont. W 2025 r., w niektórych miastach można już składać wnioski.

Jak działa program "Mieszkanie za remont"?

Program „Mieszkanie za remont” działa zwykle w ten sposób, że umożliwia wynajem gminnych lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony w zamian za wykonanie w nich remontu na koszt wnioskodawcy, który uzyskuje prawo do użytkowania lokalu. Lokal nie jest jednak nabywany na własność, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Stąd też w tytule artykułu było wskazane: "prawie tak jak we Włoszech". Z tym prawie, to chodzi o to, że zwykle we Włoszech osoba remontująca dom czy mieszkanie, staje się automatycznie właścicielem nieruchomości. Oczywiście jest zastrzeżenie, bo gdzieżby nie. Taka osoba zwykle musi zamieszkać w owej miejscowości , w której nabyła tę nieruchomość! No w Polsce, aż takiej restrykcji nie ma, ale z drugiej strony remontuje się mieszkanie, którego nie jest się właścicielem.

Ważne Oczywiście każdorazowo należy się szczegółowo zapoznać z programem obowiązującym w danej gminie, ponieważ te mogą znacznie różnić się między sobą. Cała idea jest więc inna niż we Włoszech, gdzie zwykle można nabyć nieruchomość na własność, za tzw. przysłowiową złotówkę czy grosz (w zasadzie euro). Program "Mieszkanie za remont" jest przykładowo realizowany przez Miasto Kielce, Warszawa czy Kraków.

Czy mieszkanie za remont się opłaca?

Generalnie tak, mieszkanie za remont się opłaca. Oczywiście wszystko zależy od naszej perspektywy i punktu widzenia. W tym od tego jakie kto ma priorytety, zarobki, gdzie chce mieszkać, czy chce mieszkać w danym miejscu na stałe, jakie nakłady finansowe może ponieść. Jak podaje Urząd Miasta Kielce poprzez program „Mieszkanie za remont” miasto realizuje politykę mieszkaniową. Oczywiście takie dodatkowe programy adresowane są do konkretnej grupy mieszkańców, więc są pewne haczyki legislacyjne, ale sumarycznie cała inicjatywa i tak przynosi więcej korzyści niż strat.

Program "Mieszkanie za remont" w Kielcach

Na stronie UM Kielce czytamy: w zależności od posiadanych środków budżetowych Biuro Mieszkalnictwa wspólnie z Miejskim Zarządem Budynków realizuje Program "Mieszkanie za Remont”. Dotychczas w Kielcach miało miejsce pięć edycji Programu "Mieszkanie za remont" (w latach 2021-2024), w ramach których udało się przeznaczyć do remontu na koszt przyszłego najemcy 64 lokale mieszkalne. W 2025 r. program też jest realizowany. W Kielcach program „Mieszkanie za remont” zakłada, że w każdym roku budżetowym do 15% wolnych mieszkań pochodzących z zasobu miasta, zostanie wybranych do remontu. Remont wykona na swój koszt oraz we własnym zakresie przyszły najemca mieszkania, który w zamian zostanie zwolniony z czynszu na okres do 60 miesięcy. Od dnia 24 marca 2025 r. rozpoczęła się VI edycja Programu „Mieszkanie za remont”. Aby wziąć udział w Programie, musisz być wpisany na listę osób oczekujących na wynajęcie lokalu od miasta Kielce oraz spełniać kryteria dochodowe. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie oraz na stronie Miejskiego Zarządu Budynków.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Komu należy się mieszkanie do remontu?

REKLAMA

Z kolei w UM w Krakowie podaje, że program „Mieszkanie za remont” umożliwia wynajem gminnych lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony w zamian za wykonanie w nich remontu na koszt wnioskodawcy. Stawka czynszu za 1m2 powierzchni jest zgodna z oceną wartości użytkowej lokalu ustaloną w oparciu o Zarządzenie nr 3329/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.12.2024 r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz w tymczasowych pomieszczeniach wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Miejskiej Kraków i lokalach wynajmowanych do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, stanowiących jednocześnie lokale służące do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych twórcy oraz ustalania wysokości wynagrodzenia za korzystanie z pomieszczenia pomocniczego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków. Obecnie stawki czynszu mieszczą się w przedziale od 6,64 zł/m2 – 16,96 zł/m2.

Uprawnionymi do starania się o wynajem lokalu z zasobów Gminy Miejskiej Kraków w ramach programu są osoby spełniające kryteria wskazane w Regulaminie określającym tryb wyłonienia najemców w ramach programu „Mieszkanie za remont”, stanowiącym Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY NR XXX/794/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2024 r. poz. 1923 z późn. zm.)

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać mieszkanie za remont?

Na przykładzie Krakowa możemy stwierdzić, że w programie mogą uczestniczyć osoby, które:

mieszkają w Krakowie z zamiarem stałego pobytu (posiadają „centrum życiowe” w Krakowie, czyli udokumentują faktycznie zamieszkiwanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków z zamiarem stałego pobytu),

nie posiadają własności/współwłasności nieruchomości na terenie Krakowa i miejscowości pobliskiej, stanowiącej podstawę do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie (przez miejscowość pobliską należy rozumieć miejscowość położoną w powiecie krakowskim, wielickim lub proszowickim),

osiągnęły określony dochód tj. w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego:

nie przekracza 350% najniższej emerytury i nie jest niższy niż 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

nie przekracza 300% najniższej emerytury i nie jest niższy niż 125% najniższej emerytury w gospodarstwie dwuosobowym,

nie przekracza 250% najniższej emerytury i nie jest niższy niż 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Progi dochodowe obowiązujące w 2025 roku:

gospodarstwo jednoosobowe 150% - 350% 2 818,37 – 6 576,19 zł

gospodarstwo dwuosobowe 125% - 300% 2 348,64 – 5 636,73 zł

gospodarstwo wieloosobowe 100% - 250% 1 878,91 – 4 697,28 zł

Program mieszkaniowy m.st. Warszawy 2025

Również w Warszawie funkcjonuje wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy na lata 2021-2025, w tym Program mieszkaniowy m.st. Warszawy. "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Program mieszkaniowy m.st. Warszawy" został przyjęty 15 kwietnia 2021 r. Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XLVII/1459/2021. Mieszkanie jest jedną z podstawowych potrzeb, której sposób zaspokojenia oddziałuje na inne aspekty życia, takie jak relacje społeczne i możliwość korzystania z oferty miasta. Warszawa, będąca zróżnicowaną społecznie metropolią, stanowiącą miejsce stałego i tymczasowego osiedlania się osób z różnych stron kraju i świata, wymaga ukształtowania zróżnicowanej oferty mieszkaniowej – dostosowanej do potrzeb osób o różnych dochodach i potrzebach. Planowane jest podniesienie dostępności mieszkań dzięki zwiększeniu zasobu lokali komunalnych. Ponadto wspierane będzie budownictwo społeczne oraz inicjatywy na rynku mieszkań na długotrwały i bezpieczny wynajem. Promowane będą alternatywne i innowacyjne sposoby zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób o zróżnicowanych dochodach i oczekiwaniach. Propagowane będzie tworzenie budynków i osiedli mieszkaniowych stanowiących integralną część otoczenia, zapewniających wysoką jakość przestrzeni wspólnych oraz uwzględniających wymogi osób w różnym wieku, co będzie sprzyjało wzmacnianiu różnorodności społecznej. Wspierane będzie budownictwo ukierunkowane na racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi – kształtowane z poszanowaniem środowiska naturalnego i o ograniczonym na nie wpływie. Realizacja celu wymaga zastosowania przez Urząd m.st. Warszawy systemowych rozwiązań obejmujących:

uwzględnienie w planowaniu przestrzennym jakościowych wymogów przyszłej zabudowy mieszkaniowej,

stosowanie zasad uniwersalnego projektowania,

podporządkowanie gospodarowania nieruchomościami komunalnymi polityce przestrzennej miasta.