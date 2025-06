Czy polskie służby nadal korzystają z Pegasus-a do inwigilacji teleinformatycznej telefonów i maili? Koordynator Służb Specjalnych: obejmuje to klauzula tajności

Czy polskie służby specjalne dysponują aktualnie oprogramowaniem do inwigilacji teleinformatycznej typu „Pegasus”? Interpelacja poselska

W interpelacji poselskiej nr 8975 z 1 kwietnia 2025 r. jeden do prezesa Rady Ministrów, jeden z posłów poinformował, że dowiedział się, że aktualnie Rzeczpospolita Polska korzysta z oprogramowania do prowadzenia kontroli operacyjnej w randze typu oprogramowania „Pegasus” (tj. posiadające podobną funkcjonalność i środowisko systemowe).



W związku z tym poseł zadał premierowi następujące pytania:



I. Czy w dacie niniejszego pisma polskie służby dysponują oprogramowaniem do prowadzenia kontroli operacyjnej typu „Pegasus”? Jeżeli tak, to:

1) Kiedy została zawarta umowa na zakup licencji oprogramowania do prowadzenia kontroli operacyjnej?

2) Jaka jednostka Skarbu Państwu podpisała tą umowę?

3) Przez jak długi okres Polska nie posiadała żadnej licencji na korzystanie z oprogramowania do prowadzenia kontroli operacyjnej?

4) Czy przy zawarciu umowy uczestniczył pośrednik, jeżeli tak – jaka to była firma?

5) Jaki był całkowity koszt nabycia licencji oraz z jakich środków został dokonany jej zakup?

6) Które służby specjalne korzystają z tego oprogramowania?

7) Czy przed podpisaniem umowy oprogramowanie zostało poddane weryfikacji oraz uzyskało certyfikat bezpieczeństwa ABW?

8) Czy oprogramowanie posiada możliwość pobierania danych z urządzeń końcowych, a pochodzących sprzed daty wydania zgody na prowadzenie kontroli operacyjnej?

9) Czy oprogramowanie posiada możliwość tworzenia, manipulacji danymi i treściami zachowanymi na urządzeniach końcowych?

10) Czy serwery, na których umieszczone są dane zebrane w związku z kontrolą operacyjną znajdują się na terytorium RP?



II. Czy w świetle dotychczasowych ustaleń wynikających z pracy sejmowej Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (SKPG) rząd RP podjął jakiekolwiek działania w celu systemowej zmiany przepisów prawa w zakresie prowadzenia kontroli operacyjnej przez służby, metod prowadzenia tej kontroli operacyjnej oraz zasad nadzoru nad prawidłowym korzystaniem z narzędzi umożliwiających prowadzenie kontroli operacyjnej? Jeżeli tak, to jakie?

REKLAMA

Informacje o stosowanych przez służby narzędziach są objęte są klauzulą tajności. Odpowiedź Tomasza Siemoniaka - Ministra Koordynatora Służb Specjalnych

REKLAMA

Na ww. interpelację odpowiedział 25 kwietnia br. Tomasz Siemoniak - minister - członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Specjalnych.



Na wstępie minister Siemoniak stwierdził, że służby specjalne na mocy ustaw regulujących ich funkcjonowanie zobowiązane są do zapewnienia ochrony środków, form i metod realizacji swoich zadań. Taki obowiązek nakładają w szczególności następujące przepisy:

- art. 35 ust. 1 ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu,

- art. 24 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,

- art. 39 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego.



Dlatego też – jak poinformował minister - informacje na temat stosowanych przez służby narzędzi, w tym teleinformatycznych, objęte są klauzulą tajności i nie są przekazywane do publicznej wiadomości. Ograniczenia te obejmują dane dotyczące stosowanych narzędzi oraz konkretnych rozwiązań.



W odpowiedzi na interpelację poinformowano także, że kontrola operacyjna realizowana przez polskie służby specjalne jest realizowana na podstawie:

- art. 27 ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu,

- art. 17 ustawy z 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,

- art. 31 ustawy z 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego

- rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw.



Jednocześnie ta kontrola operacyjna służb pozostaje pod kontrolą prokuratury i jest realizowana za zgodą sądu.

Koordynator Służb Specjalnych wskazał również, że z jego inicjatywy w grudniu 2024 r. zostały przyjęte następujące nowelizacje aktów wykonawczych regulujące stosowanie kontroli operacyjnej przez służby specjalne:

1) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 12 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli (Dz. U. poz. 1845),

2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 12 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, postanowień i zarządzeń oraz przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli (Dz. U. poz. 1850),

3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 12 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli, a także wzorów druków i rejestrów (Dz. U. poz. 1843).



W opinii ministra Siemoniaka, te znowelizowane rozporządzenia nakładają na służby specjalne obowiązek podania rodzaju narzędzia, za pomocą którego będzie realizowana kontrola operacyjna, wskazania jego ogólnej funkcjonalności oraz wskazania, jakie dane mają zostać uzyskane w jej wyniku.



Przepisy te wprowadziły też konieczność uzasadnienia decyzji w przedmiocie zarządzenia kontroli operacyjnej przez sąd w każdym przypadku, a nie jedynie w przypadku decyzji odmownej.



Jak wskazał minister Siemoniak, istotą wprowadzonych zmian legislacyjnych jest zapewnienie, aby organy podejmujące decyzje w przedmiocie zarządzenia lub przedłużenia kontroli operacyjnej, tj. Sąd i Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy, mogły dokonywać oceny zasadności wnioskowanej kontroli operacyjnej w oparciu o możliwie jak najpełniejszą wiedzę o jej zakresie oraz środkach planowanych do wykorzystania. Skutkiem czego ich rozstrzygnięcia w tym przedmiocie będą mogły opierać się na bardziej szczegółowych informacjach, a przez to w sposób bardziej pełny umożliwiały ocenę zasadności samej kontroli operacyjnej. Te wymogi mają – zdaniem ministra - szczególne znaczenie dla oceny proporcjonalności stosowanych ograniczeń wolności i praw człowieka związanych z zastosowaniem kontroli operacyjnej, w kontekście zachowania standardów konstytucyjnych wynikających z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.



Źródło: Interpelacja poselska nr 8975 w sprawie posiadania przez Rzeczpospolitą Polską oprogramowania do prowadzenia kontroli operacyjnej przez służby specjalne (CBA, ABW, SSW, SKW).