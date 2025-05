Sejm na żywo: 8 maja [Transmisja online]

Sejm na żywo: 8 maja

Sejm będzie też pracował nad dwoma komisyjnymi projektami nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego. Mają one zapewnić osobie tymczasowo aresztowanej pełną realizację prawa do obrony, w tym prawa do porozumiewania się z obrońcą za pośrednictwem aparatu telefonicznego, a także podczas nieobecności innych osób.

Posłowie będą też pracować nad kolejnym projektem ws. odpolityczniania spółek Skarbu Państwa przygotowanym przez posłów Polski 2050. Projekt ma zwiększyć poziom profesjonalizmu i fachowości w nadzorowaniu majątku publicznego poprzez podniesienie wymogów kwalifikacyjnych i zaostrzenie kryteriów wykluczających dla kandydatów do rad nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa.

Posłowie wysłuchają też informacji bieżącej w sprawie uruchomienia programu pilotażowego dotyczącego skrócenia czasu pracy, o którą zwrócił się Klub Lewicy do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W porządku obrad są też pytania w sprawach bieżących. Posłowie KO chcą zapytać ministra do spraw polityki senioralnej o sprawę wyłudzeń mieszkań od seniorów.

Sejm na żywo: 7 maja

Sejm zajmie się też projektem ws. podniesienia zasiłku pogrzebowego z 4 do 7 tys. zł. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 r. W toku prac sejmowych wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski poinformował, że koszt podniesienia zasiłku pogrzebowego wynosi 1,2 mld zł w 2026 r.

Posłowie będą też kontynuować prace nad rządowym projektem ustawy o Krajowej Sieci Kardiologicznej, która jest realizacją jednego z kamieni milowych KPO. Głównym celem wdrożenia KSK jest podniesienie efektywności leczenia chorób układu krążenia. Każdy pacjent, niezależnie od miejsca zamieszkania, ma otrzymać opiekę kardiologiczną opartą o jednakowe standardy.

Relacja online: