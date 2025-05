Wybory prezydenckie 2025: 8 maja mija ważny termin [Harmonogram]

Wybory prezydenckie 2025 są coraz bliżej. Mijają kolejne ważne terminy dla wyborców. Do 8 maja 2025 r. (czwartek) podaje się do publicznej wiadomości informację o organizacji w gminach bezpłatnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów. Sprawdź pozostałe terminy wyborcze w harmonogramie.

rozwiń >

Wybory prezydenckie 2025 - ważne terminy w maju

Coraz więcej terminów związanych z wyborami prezydenckimi już za nami. Dnia 3 maja (sobota) rozpoczyna się etap nieodpłatnego emitowania w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez poszczególne komitaty wyborcze 13 kandydatów na prezydenta. Potrwa to do dnia 16 maja 2025 r. do godz. 24:00.

REKLAMA

Do 5 maja 2025 r. zgłoszenie głosowania korespondencyjnego dla niepełnosprawnych i osób 60+

Dnia 5 maja 2025 r. (poniedziałek) mija termin na zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne (w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a), a także przez osoby kończące 60 lat najpóźniej w dniu głosowania.

Do 5 maja 2025 r. zgłoszenie bezpłatnego transportu dla niepełnosprawnych i osób 60+

W tym samym terminie należy również zgłosić zamiar korzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Warunkiem uprawniającym do skorzystania z tego uprawnienia jest głosowanie w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski. Wymienione wyżej osoby, które zgłosiły taką chęć, muszę do dnia 15 maja 2025 r. zostać poinformowane o godzinie transportu w dniu głosowania.

Do 8 maja 2025 r. termin na podanie wiadomości o bezpłatnym przewozie pasażerskim w dniu wyborów

Do dnia 8 maja 2025 r. (czwartek) podaje się do publicznej wiadomości informację o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego.

Art. 37f. [Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców] § 1. Wójt gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej ujętej w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, według stanu na dzień 1 stycznia roku, w którym przeprowadzane są wybory, w dniu wyborów organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy: 1) nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, albo 2) najbliższy przystanek komunikacyjny, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego. § 2. Linia komunikacyjna gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w § 1, ustalana jest w sposób uwzględniający wszystkie miasta, osiedla, wsie, osady, kolonie i przysiółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) położone w obrębie stałego obwodu głosowania. § 3. Przystanki komunikacyjne gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w § 1, ustalane są w każdym mieście, osiedlu, wsi, osadzie, kolonii i przysiółku, w których mieszka co najmniej 5 wyborców ujętych w spisie wyborców w danym stałym obwodzie głosowania. § 4. W ramach gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w § 1, w godzinach głosowania odbywają się co najmniej dwa pełne kursy. Kursy te muszą odbyć się w odstępie co najmniej 4 godzin, liczonych od momentu zakończenia kursu. § 5. Wójt najpóźniej do 10 dnia przed wyborami podaje do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie informację o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w § 1, wskazuje linię komunikacyjną tego transportu, ze szczególnym uwzględnieniem przystanków komunikacyjnych, oraz godziny odjazdów z poszczególnych przystanków komunikacyjnych. § 6. Zadanie, o którym mowa w § 1, może być realizowane przez więcej niż jednego wójta w ramach porozumień międzygminnych. Przepisy § 1-5 stosuje się odpowiednio. W porozumieniu międzygminnym określa się w szczególności podział zadań między organami gmin będących stroną porozumienia oraz zasady rozliczania kosztów poniesionych przez każdą z gmin.

Do 9 maja 2025 r. wnioski o sporządzenie pełnomocnictwa dla osób niepełnosprawnych i osób 60+

Kolejny ważny termin w wyborach prezydenckich dla wyborców to 9 maja 2025 r. (piątek). Osoby niepełnosprawne lub najpóźniej w dniu wyborów kończące 60 lat mogą do tego dnia wystąpić z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Do 13 maja 2025 r. wniosek o głosowanie za granicą

Osoby przebywające poza graniami Polski mogą do dnia 13 maja 2025 r. (wtorek) złożyć wniosek o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą. Ten sam termin obowiązuje wyborców przebywających na polskich statkach morskich. Mogą oni złożyć stosowny wniosek o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na statkach.

Koniec kampanii wyborczej i cisza wyborcza 2025

Kampania wyborcza kończy się dokładnie o godzinie 24:00 w dniu 16 maja 2025 r. (piątek). W sobotę 17 maja 2025 r. jest więc cisza wyborcza.

Wybory prezydenckie 2025 - głosowanie, godziny

Wybory prezydenckie odbędą się w dniu 18 maja 2025 r. (niedziela). Głosowanie rozpoczyna się o godz. 7:00, a kończy o godz. 21:00.