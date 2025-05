Ponowne głosowanie, czyli II tura wyborów [Wybory Prezydenta RP 2025 r.]

Prezydent RP wybierany jest na pięcioletnią kadencję i ponownie może być wybrany tylko raz. Wybory na Prezydenta RP odbędą się 18 maja 2025 r. Zgodnie z ustawą z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, możliwe jest ponowne głosowanie, czyli druga tura wyborów. Jednakże są pewne zasady dotyczące organizacji II tury wyborów.

[Wybory Prezydenta RP 2025 r.] II tura wyborów: data

Art. 292 Kodeksu wyborczego określa zasady dotyczące ponownego głosowania. Druga tura wyborów możliwa jest w przypadku, gdy w wyborach na prezydenta, żaden z kandydatów na prezydenta RP nie uzyska więcej niż 50 proc. ważnie oddanych głosów. Głosowanie w II turze odbywa się czternastego dnia po pierwszym głosowaniu. W związku z tym, że wybory odbędą się 18 maja 2025 r., ewentualna II tura wyborów odbędzie się 1 czerwca 2025 r.

[Wybory Prezydenta RP 2025 r.] II tura wyborów: zasady

Jak już zostało wspomniane, II tura wyborów odbywa się w przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów. W II turze dokonuje się wyboru spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. W przypadku, gdy którykolwiek z kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze lub umrze, to w jego miejsce do wyborów w II turze dopuszcza się kandydata, który jako trzeci miał największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. W opisanym wyżej przypadku, ponowna data II tury zostaje odroczona o dalsze 14 dni. W takiej sytuacji Państwowa Komisja Wyborcza ma obowiązek niezwłocznie poinformować, w drodze uchwały, o dopuszczeniu nowego kandydata do wyborów w II turze wyborów. PKW podaje także do publicznej wiadomości datę przeprowadzenia ponownego głosowania.