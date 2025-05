Uwaga: zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim

Ważne

Napastnik poruszał się po dziedzińcu Campusu z siekierą. Podobno poruszał się spokojnie, nie był nerwowy. Świadkowie to młodzi ludzi, studenci, którzy potwierdzają, że napastnik zadawał brutalne ciosy ofierze. Kobieta miała ogromną ilość ran ciętych i tłuczonych oraz urazy głowy, które spowodowały, że kobieta zmarła a służb nie zdołały jej uratować. Druga ofiara, to około 39-latek, pracownik ochrony, prawdopodobnie straży uniwersyteckiej. Mężczyzna z urazami głowy i dłoni trafił do szpitala i walczy o życie.