Wyniki Exit poll [TVN, TVP, POLSAT] Co to jest? Kiedy wyniki wyborów prezydenckich 2025 r.

Wieczór wyborczy w mediach

Transmisje z ogłoszenia pierwszych wyników wyborów prezydenckich w 2025 r. będzie można śledzić m.in. na antenach TVP Info, TVN24 i Polsat News, czy w Polskim Radiu. Redakcja infor.pl wraz z redakcją forsal.pl i dziennik.pl także zaplanowały transmisję z wieczoru wyborcego.

Wieczór wyborczy poprowadzą:

Marta Kawczyńska - dziennik.pl,

Piotr Nowak (gospodarz) - infor.pl,

Szymon Glonek - forsal.pl.

Gośćmi będą:

Wojciech Szacki (Polityka Insight),

prof. Rafał Chwedoruk (Uniwersytet Warszawski),

dr Jarosław Kuisz (Kultura Liberalna).

Transmisja wieczoru wyborczego dostępna będzie na stronach: infor.pl, dziennik.pl oraz na naszym youtubie.

Wyniki Exit poll [TVN, TVP, POLSAT] Co to jest?

W niedzielę, 18 maja 2025 r. Ipsos dla TVP, Polsatu i TVN przeprowadzi badanie exit poll podczas pierwszej tury głosowania w wyborach prezydenckich. W rozmowie z PAP, Paweł Predko z Ipsos poinformował, że metodologia badania zakłada zrealizowanie około 100 ankiet w każdym z wylosowanych 500 lokali wyborczych, co przekładać się będzie na ok. 50 tys. zgromadzonych ankiet. Będą to sondażowe wyniki exit poll. Wyniki te opierają się na ustnych deklaracjach wyborców. Oznacza to, że powyższe wyniki mogą być obarczone błędem. Błąd badania exit poll wynosi średnio 2 punkty procentowe. Pierwsze sondażowe wyniki wyborów podane zostaną do informacji publicznej od razu po zakończeniu ciszy wyborczej. Ta zaś zakończy się o godz. 21:00, chyba, że zostanie wydłużona przez PKW.

Bardziej dokładne są wyniki late poll, które opierają się na publikowanych przez obwodowe komisje wyborcze informacji po podliczeniu głosów. Badania te przeprowadzane są kilka godzin po zamknięciu lokali wyborczych. Z racji tego, że opierają się one na faktycznie oddanych głosach, a nie ustnych deklaracjach, mają o wiele mniejszy margines błędu niż wyniki z exit poll.

Kiedy wyniki wyborów prezydenckich 2025 r.?

Procedura przeprowadzenia wyborów prezydenckich została szczegółowo określona w rozdziale 9 ustawy Kodeks wyborczy. Określa ona m.in. pierwsze czynności obwodowych komisji wyborczych po zakończeniu głosowania, przeliczenie wyjętych kart do głosowania, ustalenie wyników głosowania korespondencyjnego, sporządzanie protokołów i ich dalsze przekazywanie pełnomocnikom. Procedura ustalania wyników wyborów jest skomplikowana i czasochłonna. Choć najczęściej Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza wyniki w ciągu 24 do 48 godzin od zakończenia głosowania, prawo nie narzuca jej sztywnych ram czasowych. Wyniki ogłoszone zostaną przez PKW i podane do informacji publicznej.

W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad 50 procent głosów, 1 czerwca 2025 r. zostanie przeprowadzona druga tura. W dniu wyborów lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 rano, do godz. 21:00.