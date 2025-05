Inflacja niższa niż oczekiwano. A spadek cen gazu pomoże w dalszym hamowaniu wzrostu cen

Inflacja znów zaskakuje – dane GUS poniżej prognoz

Inflacja w Polsce w maju 2025 roku spadła do poziomu 4,1% rok do roku – poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS). To kolejny miesiąc, w którym wskaźnik inflacji okazał się niższy od prognoz analityków, którzy zakładali wzrost cen na poziomie 4,2%. W ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,2%, podczas gdy rynek spodziewał się wzrostu o 0,1%.

„Niższe taryfy na gaz będą dodatkowo obniżać ścieżkę inflacji w kolejnych miesiącach” – skomentował dane ekonomista PKO BP Michał Domański na platformie X (dawniej Twitter).

Tańszy gaz od lipca – URE zatwierdza nową taryfę PGNiG

Dodatkowy impuls dezinflacyjny może przynieść decyzja Urzędu Regulacji Energetyki (URE), który zatwierdził nową taryfę PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 lipca 2025 r. cena gazu wyniesie 204,26 zł/MWh, co oznacza spadek aż o 14,8% w porównaniu do obecnych stawek. Nowa taryfa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2026 r.

Zmniejszenie kosztów energii może w najbliższych miesiącach przełożyć się na dalsze wyhamowanie inflacji, szczególnie w kontekście cen usług oraz produktów wymagających intensywnego zużycia energii.

„W lipcu br., dzięki ogłoszonym wczoraj nowym taryfom URE, spadną ceny gazu (wpływ na inflację: -0,2pp r/r). Jednocześnie w rachunku za prąd powróci opłata mocowa. Łącznie roczna dynamika cen energii wg nas wyraźnie wyhamuje, prowadząc do spadku inflacji ogółem o ok.1pp. W dalszej części roku (IV kw.) źródłem niepewności dla prognoz inflacji pozostają ceny energii: rząd podejmie decyzję, czy dalej je mrozić, a URE w III kw. ogłosi nowe taryfy. Roboczo zakładamy, że będą one neutralne z punktu widzenia przeciętnego rachunku za energię” – czytamy w komentarzu PKO BP.

Obniżona inflacja i tańszy gaz - to dobre wiadomości

Obniżona inflacja i tańszy gaz to pozytywne sygnały zarówno dla konsumentów, jak i dla decydentów polityki monetarnej. Jeśli trend spadkowy się utrzyma, może to wpłynąć na przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych.

Inflacja w maju 2025 roku. Dane GUS

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2025 r. wzrosły rdr o 4,1 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,2 proc. - podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

Analitycy oczekiwali wzrostu cen w maju o 4,3 proc. rdr i braku zmian w ujęciu miesiąc do miesiąca. Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za maj i kwiecień 2025 r.:

maj maj kwiecień kwiecień rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 4,1 -0,2 4,3 0,4 Żywność i napoje bezalkoholowe 5,5 0,4 5,5 0,8 Nośniki energii 13,1 -0,3 13,1 -0,2 Paliwa do prywatnych środków transportu -11,4 -3,7 -8,3 -1,7

Pełne dane o inflacji CPI w maju GUS opublikuje 13 czerwca.