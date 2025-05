Stan alarmowy dla całej Polski: Służby w gotowości aż do sierpnia

Dla całej Polski, aż do końca sierpnia br. obowiązywać będzie drugi stopień alarmowy BRAVO oraz BRAVO-CRP. Zarządzenia w tej sprawie podpisał premier Donald Tusk. Decyzja ta wiąże się ze wzmożonymi działaniami służb bezpieczeństwa i administracji publicznej w odpowiedzi na narastające ataki hybrydowe ze strony Rosji i Białorusi.

Cała Polska pozostanie w drugim stopniu alarmowym do końca sierpnia br. Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia wprowadzające stopień BRAVO oraz BRAVO-CRP na terenie całego kraju, co oznacza wzmożone działania służb bezpieczeństwa i administracji publicznej. Decyzja jest odpowiedzią na nasilające się ataki hybrydowe prowadzone przez Rosję i Białoruś.

Premier: „Zapobiegniemy próbom ingerencji w proces wyborczy”

"Podjąłem decyzję o przedłużeniu obowiązywania stopni alarmowych BRAVO i BRAVO-CRP w związku z zagrożeniami hybrydowymi i w cyberprzestrzeni ze strony Rosji i Białorusi. Zapobiegniemy nasilającym się ostatnio próbom obcej ingerencji w nasz proces wyborczy" - napisał na platformie X szef rządu.

System alarmowy: cztery poziomy zagrożenia

Czterostopniowy system alarmowy: Alfa, Bravo, Charlie, Delta wprowadzony został w Polsce na mocy ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Reguluje on zasady działań antyterrorystycznych oraz współpracy organów administracji państwowej. W przypadku zagrożenia cybernetycznego każdy stopień alarmowy otrzymuje dodatkowo skrót CRP (ang. Cyberspace Readiness Procedure – procedura gotowości cyberprzestrzeni).

Kto decyduje o wprowadzeniu stopni alarmowych?

Zgodnie z ustawą stopnie alarmowe ustala premier na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Co oznaczają poszczególne stopnie?

Pierwszy stopień - Alpha - oznacza, że administracja publiczna jest zobowiązana m.in. do prowadzenia wzmożonej kontroli miejsc użyteczności publicznej i dużych skupisk ludzi. Wprowadza się go, gdy otrzymano informację o możliwym, ale trudnym do przewidzenia zdarzeniu terrorystycznym.

Bravo utrzymuje wszystkie zalecenia Alpha i dodaje np. obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez tych członków służb mundurowych, którzy zabezpieczają obiekty administracji publicznej oraz infrastruktury krytycznej. Bravo oznacza zwiększone i przewidywalne zagrożenie o charakterze terrorystycznym, ale o nieznanym celu ataku.

Dodatkowo Bravo nakazuje kontrolę pojazdów, osób oraz budynków publicznych w zagrożonych regionach. Wzmacniana jest także ochrona komunikacji publicznej, a do przedszkoli, szkół czy uczelni nie mają prawa wchodzić osoby postronne.

Trzeci stopień - Charlie - oznacza, że istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu państwa lub porządkowi publicznemu. Obowiązywał od lutego 2022 do lutego 2024. Poza wymogami dwóch poprzednich stopni wprowadza np. konieczność sprawdzenia miejsc przeznaczonych dla ewakuowanej ludności. Ogranicza też możliwość parkowania w pobliżu chronionych obiektów.

Najwyższym stopniem jest Delta i oznacza, że przygotowania do potencjalnego ataku terrorystycznego są zaawanasowane. Atak może obejmować terytorium Polski, być wymierzony w polskich obywateli przebywających za granicą lub w polską infrastrukturę za granicą.

Informacja dla klientów KIS o skutkach wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uprzejmie informuje, że w związku z koniecznością realizowania określonych przedsięwzięć wynikających z wprowadzenia z dniem 1 czerwca 2025 r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stopnia alarmowego BRAVO, mogą wystąpić pewne utrudnienia dla klientów polegające na:

przeprowadzaniu kontroli pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów KIS;

ustalaniu przez pracowników ochrony celu wizyty przy wejściach do obiektów KIS;

kontroli wybranych interesantów oraz wykonawców zewnętrznych wchodzących do budynków KIS w zakresie wnoszonych przedmiotów oraz zawartości bagaży;

ograniczeniu dostępności obiektów KIS dla osób wchodzących oraz pojazdów wjeżdżających na teren obiektów KIS w celach innych niż służbowe.