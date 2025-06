Trzynastki za 2025 r. pewne już jesienią? Pracownicy kultury mogą składać propozycje zmian do tego projektu do 15 czerwca 2025 r.

W maju 2025 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o rozpoczęciu prac nad nowelizacją ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Pracownicy kultury mogą składać propozycje zmian do tego projektu 15 czerwca 2025 r.

7 maja 2025 r. ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska poinformowała, że resort powołał specjalny zespół wewnątrz ministerstwa, który ma opracować zmiany w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Chodzi o wypracowanie rozwiązań, które odpowiedzą na współczesne realia funkcjonowania instytucji kultury w Polsce.

REKLAMA

Trzynastki za 2025 r. pewne już jesienią?

Zgodnie z zarządzeniem ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 28 kwietnia 2025 r. w sprawie Zespołu do opracowania projektu nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej powołany zespół będzie odpowiedzialny za kompleksową analizę i przygotowanie zmian w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jego zadania obejmują przegląd obowiązujących przepisów, ocenę zgłoszonych postulatów — m.in. tych zaprezentowanych podczas „współKongresu Kultury” — oraz ścisłą współpracę ze środowiskami kultury, związkami zawodowymi, organizacjami twórczymi i samorządami. Zespół wyznaczy cele nowelizacji, zaproponuje konkretne (również alternatywne) rozwiązania prawne, oceni ich skutki społeczne, ekonomiczne i organizacyjne, a następnie zarekomenduje te najbardziej efektywne Ministrowi. Do jego obowiązków należeć będzie także przygotowanie pełnego projektu nowelizacji, wraz z uzasadnieniem, oceną skutków regulacji oraz wsparciem procesu legislacyjnego na kolejnych jego etapach.

Pracownicy kultury mogą składać propozycje zmian do tego projektu 15 czerwca 2025 r.

REKLAMA

W odpowiedzi na interpelację nr 9799 poseł Lidii Czechak z 14 maja 2025 roku w sprawie wprowadzenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników instytucji kultury, wiceminister kultury Maciej Wróbel przekazał, że sprawa wprowadzenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest aktualnie jednym z głównych priorytetów MKiDN. Dodał, że ma być jednym z elementów zmiany ujętym w nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Wróbel poinformował, że 7 maja 2025 r. resort zaprosił do udziału w pracach zespołu do opracowania projektu nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przedstawicieli środowiska kultury. Dodał, że do 15 czerwca 2025 r. czekają na ich propozycje.

Harmonogram planowanych prac zakłada przygotowanie projektu nowelizacji jesienią 2025 roku, wtedy też projekt zostanie zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Proces uzgodnień wewnątrzresortowych i międzyresortowych, a także proces konsultacji społecznych zaplanowane są na pierwszą połowę 2026 roku. Zakładamy, że nowelizacja ustawy będzie procedowana w Sejmie w drugiej połowie 2026 roku oraz że zostanie przyjęta na początku 2027 roku – poinformował Wróbel. Uwagi i postulaty do ustawy można składać do 15 czerwca 2025 r. na adres: ustawa@kultura.gov.pl.