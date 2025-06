Trzecia Droga – rozpad. Kulisy rozstania PSL i Polski 2050 – co poszło nie tak?

Trzecia Droga właśnie się rozpadła – Kosiniak-Kamysz ogłasza koniec sojuszu z Hołownią, choć miało wyglądać inaczej. „To był projekt wyborczy, finał już za nami” – zdradził. Co wydarzyło się za kulisami? Czy PSL ruszy do wyborów samodzielnie, a Hołownia pójdzie własną drogą?

rozwiń >

Trzecia Droga rozpad – to już oficjalne. Koalicja PSL i Polski 2050, która wyniosła ich wspólnie do Sejmu w 2023 roku i odegrała kluczową rolę w odsunięciu PiS od władzy, przechodzi do historii. Choć liderzy obu ugrupowań podkreślają, że rozstanie następuje w zgodzie i z wzajemnym szacunkiem, nie brakuje niedopowiedzeń i różnic w przekazie. Władysław Kosiniak-Kamysz ujawnił kulisy rozmów z Szymonem Hołownią, które miały zakończyć się wspólnym komunikatem. Tymczasem to PSL jako pierwszy wyszedł z informacją o końcu projektu. Czy Trzecia Droga była tylko tymczasową konstrukcją wyborczą? I co dalej z opozycją demokratyczną w Polsce?

REKLAMA

Trzecia Droga to "udany projekt" – mówi Kosiniak-Kamysz

REKLAMA

Kosiniak-Kamysz podkreślił w Radiu ZET, że Trzecia Droga to udany projekt polityczny.

– Trzecia Droga wygrała wybory w 2023 roku. Gdyby nie nasz sojusz, nie odsunięlibyśmy PiS-u od władzy i dlatego to jest projekt udany – powiedział wicepremier, szef MON.

Poinformował, że we wtorek na Radzie Naczelnej PSL podsumowano serię wyborów, na które PSL umówiło się z Polską 2050.

– Trzecia Droga była projektem wyborczym, przecież my od początku mamy osobne kluby w parlamencie. To nie jest jeden organizm partyjny, tylko dwa różne ugrupowania – zaznaczył.

Rozstanie było planowane, ale "miało wyglądać inaczej"

– Rozmawialiśmy od dawna z szefem Polski 2050 Szymonem Hołownią, jak ten finał przeprowadzić. Miało być trochę inaczej, powiem szczerze – przyznał Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że pierwotnie planowano wspólne ogłoszenie zakończenia współpracy po posiedzeniach obu ugrupowań.

– My mieliśmy wczoraj dyskusję, 28 czerwca ma dyskusję na Radzie Krajowej Polska 2050. Po tym mieliśmy wspólnie wyjść i powiedzieć, że ten etap jest zamknięty – ujawnił prezes PSL.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Finał bez formalnej decyzji, ale z jasnym przekazem

Nawiązując do posiedzenia Rady Naczelnej PSL, Kosiniak-Kamysz zauważył, że przy 100–150 osobach trudno zachować pełną "sterylność informacyjną".

Dopytywany, czy jest decyzja władz PSL o zakończeniu współpracy z Polską 2050, odpowiedział:

– Nikt nie musi podejmować żadnej decyzji. Trzecia Droga to był projekt na wybory, to były koalicje związane ze startem wspólnym w wyborach. Umówiliśmy się na cztery wybory i to jest za nami. Dobiegł finał.

Dalsza współpraca możliwa, ale wybory osobno

Szef PSL zapewnił, że będzie nadal współpracował z Hołownią w Sejmie.

– Zawsze będę z nim współpracował, jeżeli to będzie tylko możliwe – podkreślił.

Na pytanie, czy w kolejnych wyborach PSL wystartuje samodzielnie, odpowiedział:

– Tak jest. To wynika z wczorajszej też dyskusji (na Radzie Naczelnej), przygotowujemy się do startu samodzielnego.

Hołownia: „Decyzję przyjmujemy ze zrozumieniem i wdzięcznością”

Marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia skomentował decyzję PSL we wtorek wieczorem na platformie X:

– Decyzję Rady Naczelnej naszego koalicjanta PSL o faktycznym zakończeniu projektu Trzeciej Drogi przyjmujemy ze zrozumieniem i wdzięcznością. Zrozumieniem, bo umawialiśmy się na serię czterech wyborów. Wdzięcznością, bo obustronnie dotrzymaliśmy wzajemnych zobowiązań, a lojalność i zaufanie to w polityce fundamentalna rzecz.

Bez uchwały, ale kierunek wyznaczony

Rzecznik prasowy PSL Miłosz Motyka przekazał, że formalnej uchwały w sprawie zakończenia współpracy nie było.

– Natomiast była dyskusja, że jako formacja jesteśmy gotowi do samodzielnego startu – poinformował.

Trzecia Droga, koalicja PSL oraz Polski 2050 Szymona Hołowni, została powołana przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku.