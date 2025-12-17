REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nowa opłata turystyczna podwyższy koszty urlopu. Jest już projekt nowelizacji przepisów. Ile będziemy musieli dopłacić do wypoczynku?

Nowa opłata turystyczna podwyższy koszty urlopu. Jest już projekt nowelizacji przepisów. Ile będziemy musieli dopłacić do wypoczynku?

17 grudnia 2025, 08:06
17 grudnia 2025
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Nowa opłata turystyczna podwyższy koszty urlopu. Jest już projekt nowelizacji przepisów. Ile będziemy musieli dopłacić do wypoczynku?
Nowa opłata turystyczna podwyższy koszty urlopu. Jest już projekt nowelizacji przepisów. Ile będziemy musieli dopłacić do wypoczynku?
Czy czeka nas kolejna nowelizacja przepisów o podatkach i opłatach lokalnych? Powstał projekt ustawy nowelizującej, która miałaby wprowadzić nową opłatę – turystyczną. Co to oznacza dla kieszeni przeciętnego Polaka?

Czy nowa opłata turystyczna przyniesie gminom miliony?

Podatki i opłaty lokalne to specyficzna grupa obciążeń zróżnicowanych lokalnie, których wysokość jest uzależniona nie tylko od powszechnie obowiązujących regulacji, ale i od postanowień rad gmin i miast. Choć większość z nas wie czym jest podatek od nieruchomości, to gdy chodzi o opłaty lokalne, ze znajomością zasad bywa różnie. Tymczasem na gruncie obowiązujących przepisów wciąż funkcjonują takie opłaty jak miejscowa, uzdrowiskowa, czy targowa. W wielu lokalizacjach nadal pobiera się też opłatę od posiadania psa nazywaną potocznie podatkiem od psów. Jak informuje Serwis Samorządowy PAP, powstał projekt, który ma zmienić obecnie obowiązujące zasady pobierania niektórych z opłat lokalnych. Celem jest oczywiście dostosowanie ich do obecnie panującej sytuacji społeczno-gospodarczej i poprawa stanu budżetów samorządów. Co miałoby się zmienić?

Obecnie obowiązująca opłata miejscowa miałby zostać zastąpiona opłatą turystyczną, a opłata uzdrowiskowa byłaby pobierana na niezmienionych zasadach. I choć zmiana może wydawać się błaha, to jej najważniejszym elementem miałaby być rezygnacja z uwzględniania obecnie w tym zakresie kryteriów klimatycznych i krajobrazowych, co pozwoliłoby na wprowadzenie tego obciążenia w każdej lokalizacji. Nowe przepisy miałyby też umożliwić wprowadzenie opłaty tylko dla wybranych miejscowości, jednostek pomocniczych gminy (np. sołectw, dzielnic, osiedli) lub jednostek niższego rzędu (np. osiedli tworzonych przez dzielnice w Warszawie). To pozwoli na różnicowanie jej wysokości w zależności do dokładniej niż obecnie określonej lokalizacji.
Wysokość opłaty, analogicznie jak obecnie, byłaby uzależniona od postanowień rady gminy, jednak jej maksymalna stawka byłaby powiązana z wysokością minimalnej stawki godzinowej za pracę i wyniosłaby 25 proc. tej kwoty.

Obecnie obowiązujące zasady są źródłem problemów

Przypomnijmy, że obecnie opłata miejscowa należy do opłat lokalnych, w przypadku których decyzję o tym, czy na danym terenie będzie ona pobierana, czy nie, podejmuje rada gminy (miasta). Prawo do wprowadzenia przez radę gminy opłaty miejscowej wynika z art. 17 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Może ona być pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:
1) w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach,
2) w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych
– za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Takie brzmienie regulacji jasno wskazuje, że opłata ta nie może być pobierana w każdej gminie, a jedynie w tych, które spełniają narzucone przez ustawodawcę wymagania. Jednak czym są korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt w tych celach? To Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa minimalne warunki, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową, uwzględniając zróżnicowanie warunków regionalnych i lokalnych. Obecnie obowiązujące w tym zakresie regulacje wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową.
To właśnie warunki klimatyczne od wielu lat sprawiają samorządom problemy w kontekście poboru opłaty od turystów. Najgłośniejszy jest w tym zakresie przypadek Zakopanego, które od lat sądzi się z turystami odmawiającymi uiszczenia opłaty z uwagi na złą jakość powietrza.

Podstawa prawna

art. 17 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 70)

rozporządzenia Rady Ministrów z 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz.U. z 2007 r. poz. 1851)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
