Czy nowa opłata turystyczna przyniesie gminom miliony?

Podatki i opłaty lokalne to specyficzna grupa obciążeń zróżnicowanych lokalnie, których wysokość jest uzależniona nie tylko od powszechnie obowiązujących regulacji, ale i od postanowień rad gmin i miast. Choć większość z nas wie czym jest podatek od nieruchomości, to gdy chodzi o opłaty lokalne, ze znajomością zasad bywa różnie. Tymczasem na gruncie obowiązujących przepisów wciąż funkcjonują takie opłaty jak miejscowa, uzdrowiskowa, czy targowa. W wielu lokalizacjach nadal pobiera się też opłatę od posiadania psa nazywaną potocznie podatkiem od psów. Jak informuje Serwis Samorządowy PAP, powstał projekt, który ma zmienić obecnie obowiązujące zasady pobierania niektórych z opłat lokalnych. Celem jest oczywiście dostosowanie ich do obecnie panującej sytuacji społeczno-gospodarczej i poprawa stanu budżetów samorządów. Co miałoby się zmienić?



Obecnie obowiązująca opłata miejscowa miałby zostać zastąpiona opłatą turystyczną, a opłata uzdrowiskowa byłaby pobierana na niezmienionych zasadach. I choć zmiana może wydawać się błaha, to jej najważniejszym elementem miałaby być rezygnacja z uwzględniania obecnie w tym zakresie kryteriów klimatycznych i krajobrazowych, co pozwoliłoby na wprowadzenie tego obciążenia w każdej lokalizacji. Nowe przepisy miałyby też umożliwić wprowadzenie opłaty tylko dla wybranych miejscowości, jednostek pomocniczych gminy (np. sołectw, dzielnic, osiedli) lub jednostek niższego rzędu (np. osiedli tworzonych przez dzielnice w Warszawie). To pozwoli na różnicowanie jej wysokości w zależności do dokładniej niż obecnie określonej lokalizacji.

Wysokość opłaty, analogicznie jak obecnie, byłaby uzależniona od postanowień rady gminy, jednak jej maksymalna stawka byłaby powiązana z wysokością minimalnej stawki godzinowej za pracę i wyniosłaby 25 proc. tej kwoty.

REKLAMA

REKLAMA

Polecamy: Kalendarz 2026

Obecnie obowiązujące zasady są źródłem problemów

Przypomnijmy, że obecnie opłata miejscowa należy do opłat lokalnych, w przypadku których decyzję o tym, czy na danym terenie będzie ona pobierana, czy nie, podejmuje rada gminy (miasta). Prawo do wprowadzenia przez radę gminy opłaty miejscowej wynika z art. 17 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Może ona być pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:

1) w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach,

2) w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych

– za każdą rozpoczętą dobę pobytu.



Takie brzmienie regulacji jasno wskazuje, że opłata ta nie może być pobierana w każdej gminie, a jedynie w tych, które spełniają narzucone przez ustawodawcę wymagania. Jednak czym są korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt w tych celach? To Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa minimalne warunki, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową, uwzględniając zróżnicowanie warunków regionalnych i lokalnych. Obecnie obowiązujące w tym zakresie regulacje wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową.

To właśnie warunki klimatyczne od wielu lat sprawiają samorządom problemy w kontekście poboru opłaty od turystów. Najgłośniejszy jest w tym zakresie przypadek Zakopanego, które od lat sądzi się z turystami odmawiającymi uiszczenia opłaty z uwagi na złą jakość powietrza.