Alimenty na rzecz dzieci podlegają zwolnieniu od podatku. Ale czy również wtedy, gdy ojciec dziecka nie został wpisany w akcie jego urodzenia?

Od alimentów wypłacanych na rzecz dzieci nie trzeba płacić podatku dochodowego. Jednak co w sytuacji, gdy ojciec dziecka, który je płaci, nie został wpisany w jego akcie urodzenia? Albo wręcz figuruje tam imię i nazwisko innej osoby?

Alimenty na rzecz dzieci podlegają zwolnieniu od podatku

Alimenty podlegają co do zasady zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotyczy to zarówno alimentów na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, jak i alimentów na rzecz innych osób, otrzymanych na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł. To, że od alimentów płaconych na rzecz dzieci nie trzeba płacić podatku jest wiedzą raczej powszechną, jednak to nie oznacza, że na tym tle nie pojawiają się wątpliwości. Życie bywa bowiem pełne sytuacji, które wykraczają poza standardy i w związku z tym rodzą pytania. W jednej z takich spraw Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał w ostatnim czasie interpretację indywidualną. Chodziło sytuację, w której podatniczka podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu jako matka dziecka jest beneficjentem świadczeń alimentacyjnych wypłacanych przez ojca dziecka. Jednak ojciec ten nie został wpisany do aktu urodzenia dziecka, a co więcej, w dokumencie tym figuruje imię i nazwisko innego mężczyzny. Świadczenia alimentacyjne będą realizowane na podstawie porozumienia zawartego w formie aktu notarialnego pomiędzy matką dziecka, a jego biologicznym ojcem. Czy również w takim przypadku świadczenia alimentacyjne na rzecz dziecka będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania przychodu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

A co, gdy ojciec dziecka nie został wpisany w akcie jego urodzenia?

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatniczka wskazała, że jej zdaniem z uwagi na fakt, iż otrzymywane świadczenia alimentacyjne będą przeznaczone na rzecz dziecka, będą one korzystały w całości ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, niezależnie od ich wysokości, pod warunkiem, że dziecko nie ukończyło 25 roku życia. Fakt, że ojciec nie figuruje w akcie urodzenia dziecka oraz forma prawna porozumienia (akt notarialny zamiast wyroku czy ugody sądowej) nie mają wpływu na zwolnienie podatkowe. Podkreśliła, że w przepisie nie są określone dodatkowe wymogi umożliwiające zastosowanie zwolnienia z opodatkowania środków z tytułu alimentów na dziecko i nie ma przepisu, który wskazywałaby, że ojciec dziecka wypłacający alimenty musi być wykazany w akcie jego urodzenia.



Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem podatniczki i potwierdził w wydanej w tej sprawie interpretacji, że w przypadku alimentów na rzecz dzieci ustawodawca nie zastrzegł dodatkowych - poza ograniczeniem wiekowym oraz szczególnym uregulowaniem dotyczącym dzieci otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną - warunków, które muszą być spełnione aby otrzymane kwoty alimentów były zwolnione od opodatkowania. To zaś oznacza, że świadczenia alimentacyjne mogą być spełniane przez zobowiązanego dobrowolnie i nie jest w tej mierze konieczne orzeczenie sądowe, a fakt, że ojciec nie został wpisany w akcie urodzenia dziecka nie ma w tym wypadku istotnego znaczenia.