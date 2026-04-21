Kary dla pracodawców wzrosną dwukrotnie. Już od lipca będzie można dostać nawet 60.000 zł grzywny. Za co?

Reforma PIP to nie tylko przekształcanie umów zlecenia w umowy o pracę. Już niedługo kary grzywny, którymi będą zagrożeni pracodawcy łamiący prawa pracowników będą dwukrotnie wyższe. Czy to przyczyni się do bardziej sumiennego przestrzegania przez nich obowiązujących zasad?

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy jest mocno krytykowana

Już w lipcu zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. I choć mówi się o nich najczęściej w kontekście zmian związanych z możliwością wydawania przez okręgowego inspektora pracy decyzji stwierdzających istnienie stosunku pracy, to jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że ustawa nowelizująca, czyli z ustawa z 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, wprowadziła szereg zmian również w innych przepisach. Dotyczy to choćby Kodeksu pracy, Ordynacji podatkowej, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Kodeksu postępowania cywilnego, czy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. I choć to oczywiste, że to właśnie zmiana dotycząca nowych uprawnień PIP jest najbardziej medialna i najsilniej przyciąga uwagę, bo umowy zlecenia to stosunek prawny bliski i znany większości zarobkujących osób, to warto jednak przeanalizować również pozostałe konsekwencje uchwalenia ustawy nowelizującej.

REKLAMA

REKLAMA

Kary grożące pracodawcom wzrosną dwukrotnie

Nadrzędnym celem reformy Państwowej Inspekcji Pracy jest wzmocnienie jej i umożliwienie bardziej efektywnych działań mających na celu ochronę pracowników i ich praw. Nie od dziś wiadomo, że istotnym narzędziem ułatwiającym osiągnięcie tego celu jest system kar, które mogą być zastosowane w przypadku łamania ustalonych zasad. I choć kary grzywny możliwe do zastosowania w przypadku wykroczeń popełnionych na gruncie prawa pracy istnieją od lat, to jednak ich wysokość już od dawna sprawiała, że nie realizowały one swojej funkcji. To jednak ma się zmienić, bo w ramach przeprowadzanej reformy postanowiono między innymi o ich odpowiednim zwiększeniu.

Już od lipca będzie można dostać nawet 60.000 zł grzywny

Zasady odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika zostały określone w dziale trzynastym ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Określone w nim przedziały możliwych do zastosowania kar grzywny to w zależności od przewinienia pracodawcy lub działającego w jego imieniu podmiotu od 1000 do 30 000 zł i od 1500 do 45 000 zł. Karą grzywny mieszczącą się w tym pierwszym przedziale można zostać ukaranym np. za zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę, za wypowiedzenie lub rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy, czy naruszanie przepisów o czasie pracy lub o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych. Drugi przedział kar jest przewidziany dla takich sytuacji jak np. wypłata wynagrodzenia wyższego niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi będącego osobą, wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a która zalega ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.



Od 8 lipca 2026 r. wysokość tych wszystkich kar wzrośnie, a wskazane przedziały będą wnosiły od 2000 zł do 60 000 zł i odpowiednio od 3000 zł do 90 000 zł. Dwukrotnie zostanie również podwyższona wysokość grzywien, które inspektor pracy będzie mógł nałożyć na podstawie art. 96 ustawy z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.