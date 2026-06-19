Polacy nie ufają sztucznej inteligencji. Ponad 70 proc. obawia się o swoje dane

Ponad 70 proc. Polaków obawia się o prywatność swoich danych w związku z rozwojem sztucznej inteligencji - wynika z raportu firmy Future Mind. Wielu dostrzega też m.in. ryzyko dla demokracji związane z dezinformacją napędzaną przez AI oraz obawia się zastosowań wojskowych tej technologii.

Z raportu „Jak AI zmienia codzienność Polaków? Sztuczna inteligencja w pracy i życiu osobistym w 2026 roku”, wynika że 72 proc. badanych obawia się o prywatność swoich danych.

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Obawy dotyczące prywatności danych i bezpieczeństwa w kontekście AI

Z kolei 61 proc. Polaków widzi w AI ryzyko dla demokracji związane z dezinformacją. Natomiast 59 proc. obawia się zastosowań wojskowych tej technologii, a 58 proc. niepokoi wzrost przestępczości i cyberprzestępczości z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Jednocześnie ponad połowa respondentów (55 proc.) uważa, że sztuczna inteligencja może pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z medycyną i opieką zdrowotną. Niemal połowa widzi w niej potencjał w odciążeniu kurczącej się siły roboczej w starzejącym się społeczeństwie (48 proc.) oraz we wzmacnianiu konkurencyjności Polski (48 proc.). Z kolei 39 proc. Polaków widzi potencjał AI w opiece nad osobami starszymi, a 36 proc. - w rozwiązywaniu problemów związanych ze zmianami klimatu.

Prawie połowa badanych, pytana o silną emocję związaną ze sztuczną inteligencją, wskazała na zainteresowanie (48 proc.). Jedna trzecia respondentów wybrała ekscytację, a także niepokój (po 33 proc.), nadzieję wskazało 32 proc., a stres – jedna czwarta badanych (26 proc.).

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Mężczyźni częściej niż kobiety deklarowali silne zainteresowanie AI (52 proc. wobec 46 proc. kobiet) i ekscytację (37 proc. wobec 30 proc.). Jednocześnie panowie częściej widzą pozytywny wpływ sztucznej inteligencji na medycynę i opiekę zdrowotną (65 proc. wobec 49 proc. kobiet), klimat (45 proc. wobec 31 proc.) oraz konkurencyjność Polski (55 proc. wobec 44 proc.). Natomiast kobiety częściej niż mężczyźni wskazywały na silny stres (31 proc. wobec 19 proc. wśród mężczyzn) i niepokój lub strach (35 proc. wobec 30 proc.).

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Korzyści i ryzyka AI w poszczególnych sektorach gospodarki

Wśród branż objętych badaniem najwyższe zainteresowanie AI zadeklarowały osoby pracujące w transporcie i logistyce (59 proc.) oraz w budownictwie i infrastrukturze (59 proc.). Dla badanych z administracji publicznej ostatek ten wyniósł 39 proc., a dla pracujących w handlu i obsłudze klienta - 38 proc.

Jednocześnie większość pracowników transportu i logistyki dostrzegło ryzyko związane z zastosowaniami wojskowymi AI (71 proc.). Natomiast 64 proc. osób zatrudnionych w branży budownictwa i infrastruktury zgodziło się z tezą, że AI może pomóc w rozwiązywaniu problemów medycyny i opieki zdrowotnej, a co druga osoba - problemów klimatycznych (53 proc.).

Powody niekorzystania z generatywnej AI wśród pracowników

Wśród osób, które nie korzystają z generatywnej AI, najczęściej wskazywanym powodem był brak poczucia takiej potrzeby - 36 proc. podało bowiem, że nie wie, do czego GenAI mogłaby im się przydać prywatnie. Natomiast 30 proc. podało, że preferuje tradycyjne metody, takie jak samodzielne pisanie tekstów, wyszukiwanie informacji lub pytanie ludzi. 29 proc. badanych wskazało na brak zaufania do odpowiedzi generowanych przez AI oraz brak zainteresowania. Obawy o prywatność pojawiły się u 19 proc. osób nie korzystających z GenAI. Na kwestie związane z kosztami wskazało 7 proc. ankietowanych. Listę zamykają złe doświadczenia i przekonanie, że narzędzia GenAI są zbyt skomplikowane (po 5 proc.).

Raport powstał na podstawie badania zrealizowanego na grupie 1047 pracowników biurowych i umysłowych z różnych branż w Polsce, przy użyciu metody wywiadów internetowych wspomaganych komputerowo (CAWI). Badanie zostało przeprowadzone w dniach 27 listopada – 8 grudnia 2025 roku we współpracy z agencją SW Research.