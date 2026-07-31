Coraz więcej Polaków dostaje niemal 7 tys. zł miesięcznie. Wielu nie wie, że nie zawsze trzeba składać wniosek

Liczba osób pobierających honorowe świadczenie dla stulatków wyraźnie wzrosła w zaledwie sześć miesięcy. ZUS ujawnił najnowsze dane, a przy okazji przypomina o ważnej zasadzie, o której nie wszyscy wiedzą. W niektórych przypadkach pieniądze trafiają na konto automatycznie, ale są też osoby, które bez złożenia wniosku nie otrzymają ani złotówki.

Liczba osób pobierających świadczenie honorowe dla osób, które ukończyły 100 lat, systematycznie rośnie. Najnowsze dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że tylko w ciągu sześciu miesięcy grono beneficjentów zwiększyło się o ponad 200 osób. To efekt nie tylko zmian demograficznych, ale również nowych przepisów, które od 2025 roku ujednoliciły zasady przyznawania tego wyjątkowego świadczenia. Obecnie świadczenie honorowe wynosi niemal 7 tys. zł brutto miesięcznie i przysługuje wszystkim osobom spełniającym ustawowe warunki. Co istotne, większość uprawnionych nie musi składać żadnego wniosku, jednak od tej zasady istnieją wyjątki.

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Coraz więcej stulatków pobiera świadczenie honorowe z ZUS

Z danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika, że liczba osób pobierających świadczenie honorowe stale rośnie. Jeszcze w grudniu 2025 roku świadczenie otrzymywało 4057 osób. W czerwcu 2026 roku było ich już 4262. Oznacza to wzrost o ponad 200 beneficjentów w ciągu zaledwie pół roku.

Najwięcej osób pobierających świadczenie mieszka na Mazowszu. W czerwcu 2026 roku ZUS wypłacał tam 736 świadczeń honorowych. Drugie miejsce zajęło województwo śląskie, gdzie wypłacano 436 świadczeń, a trzecie województwo dolnośląskie z wynikiem 412. Na drugim końcu zestawienia znalazły się województwa opolskie i lubuskie. W pierwszym z nich świadczenie pobierało 75 osób, natomiast w drugim 85.

Ile wynosi świadczenie honorowe w 2026 roku?

Od 1 marca 2026 roku wysokość świadczenia honorowego wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie. Kwota ta jest jednakowa dla wszystkich nowych i obecnych uprawnionych. To efekt zmian wprowadzonych ustawą o świadczeniu honorowym, która obowiązuje od 1 stycznia 2025 roku. Wcześniej wysokość dodatku zależała od momentu ukończenia 100. roku życia, przez co poszczególni beneficjenci otrzymywali różne kwoty.

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Nowe przepisy wprowadziły również coroczną waloryzację świadczenia. ZUS przeprowadza ją każdego roku w marcu, na takich samych zasadach jak w przypadku emerytur i rent.

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Kto dostaje pieniądze automatycznie?

To właśnie ta zasada budzi najwięcej pytań. W zdecydowanej większości przypadków osoby, które ukończą 100 lat, nie muszą podejmować żadnych działań.

Świadczenie honorowe jest przyznawane z urzędu osobom, które:

ukończyły 100 lat,

mają obywatelstwo polskie,

pobierają świadczenie wymienione w ustawie o świadczeniu honorowym, takie jak emerytura lub renta.

Oznacza to, że seniorzy spełniający te warunki nie muszą składać dodatkowych dokumentów ani odwiedzać placówki ZUS. Świadczenie zostanie im przyznane automatycznie.

Nie wszyscy otrzymają świadczenie bez formalności

Istnieje jednak grupa osób, która musi samodzielnie złożyć wniosek. Dotyczy to przede wszystkim tych stulatków, którzy nie pobierają emerytury, renty ani innego świadczenia wskazanego w ustawie.

Aby otrzymać świadczenie honorowe w takim przypadku, trzeba spełnić kilka warunków:

ukończyć 100 lat,

posiadać obywatelstwo polskie,

mieć centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia.

Dopiero po złożeniu wniosku ZUS będzie mógł przyznać świadczenie.

Od kiedy ZUS wypłaci świadczenie po złożeniu wniosku?

Osoby, które muszą samodzielnie ubiegać się o świadczenie honorowe, powinny pamiętać o ważnej zasadzie dotyczącej terminu wypłaty. Jeżeli wymagany jest wniosek, ZUS przyzna świadczenie od miesiąca, w którym został on złożony. Nie będzie jednak możliwe uzyskanie wypłaty za okres wcześniejszy niż miesiąc ukończenia 100. roku życia.

To oznacza, że zwlekanie ze złożeniem dokumentów może opóźnić rozpoczęcie wypłaty świadczenia. Dlatego osoby, które nie pobierają emerytury lub renty, powinny pamiętać o dopełnieniu formalności zaraz po osiągnięciu wieku uprawniającego do otrzymania honorowego świadczenia.