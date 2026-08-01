Tysiące wniosków o 800 plus odrzuconych. Co jest powodem tego wysypu odmów wypłacania pieniędzy

Kolejne zmiany przechodzi rodzinne świadczenie 800 plus. Część nowych przepisów już obowiązuje i wpływa na to, kto może otrzymywać pieniądze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczą one przede wszystkim cudzoziemców, którzy od tego roku muszą spełnić dodatkowe warunki, aby zachować prawo do wsparcia. To jednak dopiero początek. Rząd przygotowuje również rozwiązanie, które może zakończyć obowiązek corocznego składania wniosków o świadczenie.

Nowe zasady 800 plus. Nie wystarczy już samo złożenie wniosku

Pierwsza istotna zmiana objęła obywateli Ukrainy korzystających z ochrony czasowej i posiadających status UKR. Od 1 lutego obowiązują wobec nich nowe zasady przyznawania świadczenia wychowawczego 800+.

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Zgodnie z przepisami rodzic lub opiekun ubiegający się o świadczenie musi wykonywać pracę zarobkową. To jednak nie jedyny warunek, który trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze.

Szkoła, przedszkole i stały pobyt w Polsce. Bez tego ZUS odmówi wypłaty

Nowe przepisy przewidują również obowiązek uczęszczania dziecka do szkoły w Polsce, odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo realizowania obowiązku nauki. Wymóg ten nie dotyczy dzieci, które nie ukończyły 6. roku życia.

Jednocześnie zarówno osoba składająca wniosek, jak i dziecko muszą na stałe mieszkać oraz przebywać na terytorium Polski.

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Jak pokazują pierwsze miesiące obowiązywania nowych regulacji, dodatkowe kryteria mają realny wpływ na liczbę przyznawanych świadczeń. Po wejściu w życie nowych zasad do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło ponad 110 tys. nowych wniosków. Spośród nich około 12,5 tys. zostało odrzuconych z powodu niespełnienia wymaganych warunków.

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Kolejna grupa zostanie objęta nowymi przepisami

Na zmianach nie zakończy się wyłącznie sytuacja obywateli Ukrainy. Od 1 czerwca podobne zasady będą obowiązywały również cudzoziemców spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Nowe przepisy nie obejmą natomiast obywateli Polski, państw Unii Europejskiej, krajów EFTA ani obywateli Wielkiej Brytanii korzystających z uprawnień wynikających z umowy o wystąpieniu tego państwa z Unii Europejskiej.

Koniec z takim składaniem wniosków o 800 plus

Zmiany dotyczą jednak nie tylko warunków przyznawania świadczenia. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad rozwiązaniem, które ma znacząco uprościć obsługę programu 800+.

Resort proponuje odejście od obowiązku corocznego składania wniosku o świadczenie. Zgodnie z przygotowywanymi przepisami prawo do 800+ miałoby być automatycznie przedłużane na kolejne okresy świadczeniowe.

ZUS sam przedłuży wypłatę świadczenia

Jeżeli sytuacja rodziny nie ulegnie zmianie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznałby świadczenie na podstawie danych, które już znajdują się w jego systemach. Rodzice i opiekunowie nadal mieliby możliwość zgłaszania zmian dotyczących swojej sytuacji, jednak nie musieliby co roku ponownie wypełniać i wysyłać wniosku tylko po to, aby zachować prawo do wypłaty.

Proponowane rozwiązania zostały już wpisane do rządowego wykazu prac legislacyjnych. Jeżeli projekt zostanie przyjęty, coroczne składanie wniosków o 800+ może przejść do historii, a cały proces wypłaty świadczenia stanie się znacznie prostszy dla milionów rodzin.