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Po utracie 800 plus, niektórzy rodzice mogą starać się o pieniądze na pełnoletnich uczniów i studentów. Tak działa koordynacja systemów

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30 lipca 2026, 12:27
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Pieniądze na pełnoletnich uczniów i studentów
Po utracie 800 plus, niektórzy rodzice mogą starać się o pieniądze na pełnoletnich uczniów i studentów. Tak działa koordynacja systemów
Shutterstock

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Gdy rodzice tracą prawo do wsparcia finansowego na wychowanie pełnoletnich uczniów i studentów, mogą w niektórych przypadkach ubiegać się w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego o pieniądze na pełnoletnich uczniów i studentów. Komu ono przysługuje?

Wsparcie państwa w wychowaniu dzieci

Rodzice wychowujący dzieci mogą liczyć w Polsce na wsparcie ze strony państwa. Przybiera ono formę szeregu uprawnień, z których można skorzystać na gruncie prawa pracy, ale może też mieć postać finansową. W katalogu dostępnych świadczeń są te, o które może wnioskować każdy, niezależnie od kryterium dochodowego, np. świadczenie wychowawcze 800 plus czy świadczenie Dobry Start nazywane też 300 plus oraz te, które przysługują wyłącznie tym rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Ogólna zasada, jest taka, że im dziecko starsze, tym wsparcia jest mniej. To oczywiście ma swoje uzasadnienie – starsze dzieci są bardziej samodzielne, a rodzicom będącym pracownikami łatwiej pogodzić obowiązki służbowe z rodzicielskimi, a więc i potrzeba szczególnych uprawnień jest mniejsza. Niestety ta zasada nie do końca sprawdza się w sferze finansowej. Każdy rodzic wie, że im starsze dziecko, tym większe koszty, między innymi te związane z edukacją. Tymczasem wraz z ukończeniem przez dziecko 18 roku życia kończy się prawo rodziców do świadczenia 800 plus, a wraz z ukończeniem nauki w szkole, prawo do 300 plus (co do zasady).

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Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

W odniesieniu do wsparcia związanego z wychowaniem dzieci warto pamiętać, że systemy zabezpieczenia społecznego funkcjonujące w państwach Unii Europejskiej podlegają koordynacji. Oznacza to, że osoba, która ma prawo do równorzędnych świadczeń w dwóch różnych państwach Unii, otrzymuje tylko jedno z nich. Może jednak otrzymać tzw. dodatek dyferencyjny, który jest swego rodzaju mechanizmem wyrównawczym gwarantującym to, że jeśli świadczenie wypłacone uprawnionemu w jednym państwie jest mniej korzystne od tego, do którego miałby prawo w drugim, to otrzyma wyrównanie tych różnic. Tak może być na przykład, gdy rodzice dzieci są uprawnieni w Polsce do świadczenia 800 plus, a jednocześnie mają prawo do równorzędnego świadczenia wychowawczego na terenie innego państwa, np. w Niemczech. Mogą pobierać w Polsce świadczenie w pełnej wysokości, a w Niemczech tylko różnicę między wysokością polskiego 800 plus a niemieckiego Kindergeld. Kwoty wyrównania w odniesieniu do dzieci poniżej 18 roku życia nie są zazwyczaj szczególnie wysokie, jednak bez wątpienia poprawiają stan domowego budżetu. Sytuacja jednak istotnie zmienia się wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności.

Niektórym pieniądze przysługują aż do ukończenia 25 roku życia

Choć świadczenia, o których mowa są w poszczególnych państwach swoimi odpowiednikami, to jednak warunki i zasady ich przyznawania i wypłacania często istotnie się różnią. I tak, gdy rodzice pobierający w Polsce świadczenie 800 plus tracą do niego prawo po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości, rodzice w Niemczech uprawnieni do Kindergeld, mogą je pobierać również na pełnoletnie dzieci, które kontynuują naukę (np. studiują lub rozpoczęły praktyki zawodowe) – aż do ukończenia 25 roku życia. To oznacza to, że po uzyskaniu przez dziecko pełnoletniości, gdy rodzice stracą w Polsce prawo do pomocy ze strony państwa, będą mogli pobierać, a jednocześnie są do niej uprawnieni również w Niemczech, będą mogli pobierać tam świadczenie w pełnej wysokości.

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Źródło: INFOR
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