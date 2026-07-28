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Kiedy darowizna sprzed 10 lat nie wlicza się do substratu zachowku i jak obliczyć jego wysokość?

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28 lipca 2026, 14:25
Katarzyna Biesiekierska
Katarzyna Biesiekierska
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, mediatorka oraz edukatorka prawna. Specjalizuje się w prawie spadkowym, sprawach o zachowek oraz prawnych aspektach obrotu nieruchomościami. Pomaga klientom bezstresowo przechodzić przez zawiłe procedury prawne, łącząc rzetelną wiedzę uniwersytecką z praktycznym podejściem.
Kiedy darowizna sprzed 10 lat nie wlicza się do substratu zachowku i jak obliczyć jego wysokość?
Kiedy darowizna sprzed 10 lat nie wlicza się do substratu zachowku i jak obliczyć jego wysokość?
Shutterstock

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Przekazanie majątku za życia w formie darowizny to bardzo częsta praktyka w polskich rodzinach. Wielu osobom wydaje się, że po upływie 10 lat od przekazania np. mieszkania czy działki, sprawa jest całkowicie zamknięta. To jeden z najczęstszych i najbardziej kosztownych błędów w prawie spadkowym. Wyjaśniamy, jak naprawdę działa zasada 10 lat, kiedy darowizna wlicza się do masy spadkowej oraz jak prawidłowo wyliczyć należną kwotę.

Mity wokół 10 lat - kiedy czas gra na korzyść obdarowanego?

W świadomości społecznej utrwaliło się przekonanie, że darowizna dokonana ponad 10 lat przed śmiercią darczyńcy jest „bezpieczna” i w żadnym wypadku nie można od niej żądać zachowku. Przepisy Kodeksu cywilnego są jednak w tej kwestii bardzo precyzyjne i wprowadzają istotne rozróżnienie w zależności od tego, kto otrzymał darowiznę.

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Zgodnie z art. 994 Kodeksu cywilnego, limit 10 lat dotyczy wyłącznie darowizn dokonanych na rzecz osób niebędących spadkobiercami ustawowymi ani uprawnionymi do zachowku.

W praktyce oznacza to dwa zupełnie różne scenariusze:

  1. Darowizna na rzecz spadkobiercy ustawowego lub osoby uprawnionej do zachowku (np. jednego z dzieci, małżonka): Takie darowizny dolicza się do substratu zachowku bez względu na to, ile czasu upłynęło od ich dokonania. Nawet jeśli ojciec darował synowi mieszkanie 15 czy 20 lat przed swoją śmiercią, wartość tego mieszkania zostanie wzięta pod uwagę przy obliczaniu zachowku dla innych dzieci.
  2. Darowizna na rzecz osoby obcej (np. przyjaciela, innego krewnego niewchodzącego w krąg ustawowego dziedziczenia): Tylko w tym przypadku obowiązuje sztywna reguła 10 lat. Jeżeli od dnia wykonania darowizny do dnia otwarcia spadku (śmierci darczyńcy) upłynęło więcej niż 10 lat, darowizny tej nie dolicza się do spadku przy obliczaniu zachowku.

Jak oblicza się wartość darowizny?

Kolejną pułapką przy rozliczeniach jest ustalenie wartości przekazanego majątku. Zgodnie z prawem wartość darowizny ustala się wedle stanu z chwili jej dokonania, ale według cen z chwili ustalania zachowku (czyli z chwili orzekania lub wyceny).

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Przykład

Jeżeli 12 lat temu rodzice przekazali córce stary dom w stanie do generalnego remontu, a córka na własny koszt go wyremontowała i rozbudowała, to przy wyliczaniu zachowku bierze się pod uwagę stan domu z dnia darowizny (stan do remontu), ale wycenia się go według dzisiejszych cen rynkowych podobnych nieruchomości do remontu.

Substrat zachowku - czyli jak krok po kroku wyliczyć należną kwotę?

Aby dowiedzieć się, jakiej kwoty można się domagać, należy przejść przez trzy kluczowe etapy:

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  1. Ustalenie czystej wartości spadku: To wartość majątku pozostawionego w chwili śmierci (aktywa) pomniejszona o długi spadkowe (pasywa).
  2. Doliczenie darowizn (Substrat zachowku): Do czystej wartości spadku dodaje się wartość darowizn podlegających zaliczeniu (pamiętając o zasadzie 10 lat dla osób obcych oraz braku limitu dla spadkobierców).
  3. Ustalenie ułamka zachowku:
  • Zasadniczo zachowek wynosi 1/2 udziału spadkowego, który przypadałby danej osobie przy dziedziczeniu ustawowym.
  • Jeśli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeśli uprawniony jest małoletni -zachowek wynosi 2/3 tego udziału.

Kwotę zachowku otrzymuje się, mnożąc ustalony ułamek przez substrat zachowku, a następnie odejmując wartość ewentualnych darowizn lub zapisów, które uprawniony sam otrzymał od spadkodawcy.

Zobacz również:

Przedawnienie roszczeń o zachowek

Samo prawo do żądania zachowku nie trwa wiecznie. Termin przedawnienia wynosi 5 lat.

  • Jeśli spadkodawca pozostawił testament, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia ogłoszenia testamentu.
  • Jeśli dziedziczenie odbywa się na podstawie ustawy, 5-letni termin liczy się od dnia otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy).

Po upływie 5 lat zobowiązany do zapłaty zachowku może podnieść zarzut przedawnienia, co w praktyce uniemożliwi skuteczne dochodzenie pieniędzy przed sądem.

Podsumowanie

Upływ 10 lat od umowy darowizny nie chroni majątku przed roszczeniami najbliższej rodziny, jeśli obdarowanym było jedno z dzieci, małżonek lub inny spadkobierca ustawowy. Planując przekazanie majątku za życia lub ubiegając się o sprawiedliwy podział po śmierci bliskiego, warto dokładnie przeanalizować historię darowizn i skonsultować sytuację prawną, aby uniknąć przykrych niespodzianek finansowych.

Darowizny, testamenty, spadki

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Źródło: INFOR
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