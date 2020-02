Co to jest Profil Zaufany?

Profil Zaufany potwierdza tożsamość Obywatela — podpis potwierdzony profilem zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.

Podpis potwierdzony Profilem Zaufanym jest ważny (wywołuje skutki prawne), jeżeli został utworzony lub złożony w okresie ważności tego profilu (3 lata). Każdy obywatel może posiadać tylko jeden Profil Zaufany.

Co możesz załatwić dzięki Profilowi Zaufanemu?

Za pomocą profilu zaufanego skutecznie potwierdzisz swoją tożsamość w internecie (to pozwala automatycznie udostępniać dane, które są przeznaczone tylko dla ciebie) oraz podpiszesz wniosek, jeśli jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Dzięki profilowi zaufanemu możesz korzystać z setek usług online na wielu portalach urzędowych. Takimi portalami są między innymi:

- Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) — na przykład złożysz tu wniosek o dowód osobisty, uzyskasz odpisy aktów stanu cywilnego, zgłosisz urodzenie dziecka, złożysz odwołanie od decyzji administracyjnej,

- Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) — na przykład możesz tu umówić się na wizytę w placówce ZUS, wysłać wnioski, sprawdzać swoje zwolnienia lekarskie, sprawdzić, czy pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń, sprawdzić informacje o stanie swojego konta ubezpieczeniowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,

- Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEIDG) — na przykład możesz tu założyć firmę, wznowić lub zawiesić działalność gospodarczą, uzyskać dane osób, które prowadzą firmy w Polsce.

- Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – na którym znajdziemy nasze wizyty lekarskie, recepty - także długoterminowe, bez konieczności posiadania wersji papierowej.

Dzięki Profilowi Zaufanemu będziesz mógł bez wychodzenia z domu załatwić szereg innych spraw urzędowych tj:

- Złożysz wniosek o wydanie dowodu osobistego;

- Sprawdzisz, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru;

- Sprawdzisz swoje punkty karne;

- Złożysz wniosek o świadczenie 500+;

- Złożysz deklaracje podatkowe PIT-WZ, PIT-OP, PIT-37 i PIT-38 na portalu podatkowym;

- Wystąpisz o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego;

- Złożysz wniosek o rejestrację działalności gospodarczej;

- Wyślesz pismo do podmiotu publicznego;

A także wiele innych spraw urzędowych wymagających potwierdzenia tożsamości.

Jak założyć Profil Zaufany ?

Zakładanie Profilu Zaufanego może odbywać się na trzy sposoby, w zależności od tego czym my, jako obywatele aktualnie dysponujemy.