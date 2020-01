Od 2020 r. wnioski o turnusy i sprzęt ortopedyczny można składać internetowo

Wnioski o turnusy i sprzęt ortopedyczny także przez internet

Od początku tego roku osoby, które chcą złożyć wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, mogą tego dokonać nie wychodząc z domu.

Do tej pory osoby niepełnosprawne, które starały się o dofinansowanie do turnusów i sprzętu ortopedycznego mogły złożyć stosowny wniosek jedynie w formie papierowej w urzędzie. Od 1 stycznia 2020 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwia wszystkim wnioskodawcom składanie wniosków na wcześniej wymienione formy wsparcia także drogą elektroniczną.

reklama reklama



- Powszechna cyfryzacja urzędów jest jednym z priorytetów rządu. Postawiliśmy na nią wprowadzając Rodzinę 500+ i obejmujemy nią inne nasze działania. Dzięki temu otwieramy się na obywateli, a za razem ułatwiamy ich życie - mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

Przez internet - prosto i intuicyjnie

Aby złożyć wnioski o przyznanie dofinansowania do turnusów i sprzętu ortopedycznego w formie elektronicznej należy skorzystać z darmowego Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego pod adresem sow.pfron.org.pl. Za pomocą tej platformy osoby niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Do tej pory podpisanych zostało ponad 370 porozumień dotyczących przystąpienia do Systemu SOW. To oznacza, że elektroniczne wnioski można składać w wielu powiatach w Polsce.

Sam proces składania wniosku jest bardzo prosty i intuicyjny – wystarczy użyć do tego dostępnego na stronie kreatora.

Do złożenia wniosku potrzebny jest:

dostęp do internetu

konto w Systemie SOW

Profil Zaufany

SOW 24/7

Ci, którzy nie posiadają podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego, mogą wypełnić wniosek w systemie SOW, a następnie go wydrukować i dostarczyć do jednostki samorządu terytorialnego.

Elektroniczny System jest dostępny dla każdego przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Osoby, które chcą złożyć wnioski w formie papierowej mogą tego dokonać w dni robocze bezpośrednio w urzędach jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej informacji można uzyskać poprzez bezpłatną infolinię: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9–17) albo przez tłumacza on-line języka migowego dostępnego na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zakładka Infolinie).

Polecamy serwis: Prawa seniora