Specjalny zasiłek opiekuńczy w 2021 r. mogą otrzymać określeni opiekunowie osób niepełnosprawnych. Ile wynosi świadczenie? Jak złożyć wniosek?

Specjalny zasiłek opiekuńczy w 2021 r. – wniosek

Od 1 lipca 2021 r. można składać wnioski elektroniczne o specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy. Wniosek online składa się za pośrednictwem portalu Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).

Wnioski papierowe będą przyjmowane w gminach od 1 sierpnia.

Specjalny zasiłek opiekuńczy – wzór wniosku

Aktualny wzór wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy i niezbędnych oświadczeń można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/specjalny-zasilek-opiekunczy---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

Specjalny zasiłek opiekuńczy – okres zasiłkowy

Reklama

Nowy okres zasiłkowy potrwa od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2022 r. Co do zasady prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Jeżeli jednak orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, to prawo do tego świadczenia organ ustali do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

Ponadto, gdy wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy zostanie złożony w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, to prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Specjalny zasiłek opiekuńczy w 2021 r. - ile wynosi?

W 2021 r. specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 620,00 zł. Kwota ta obowiązuje od 1 listopada 2018 r.

Specjalny zasiłek opiekuńczy - podwyżka w 2021 r.?

Reklama

Kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego, podobnie jak innych świadczeń rodzinnych, podlega weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Weryfikacja przypada na 2021 r., jednak nie oznacza to, iż kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego automatycznie zostanie podwyższona. W procesie ustalania kwot kryteriów dochodowych i kwot świadczeń rodzinnych bierze udział Rada Ministrów i Rada Dialogu Społecznego. Ostatecznego rozstrzygnięcia o zakresie zmian tych kwot w ramach danej weryfikacji dokonuje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Przedstawiona przez rząd tegoroczna propozycja zakłada zamrożenie kryteriów dochodowych i nie podwyższanie kwot poszczególnych świadczeń rodzinnych (w tym specjalnego zasiłku opiekuńczego).

Co to jest specjalny zasiłek opiekuńczy?

Specjalny zasiłek opiekuńczy jest jednym ze świadczeń opiekuńczych określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Obok specjalnego zasiłku opiekuńczego do świadczeń opiekuńczych zaliczają się również: świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny.

Dla kogo specjalny zasiłek opiekuńczy?

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

– w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych w art. 16 ust. 8 określa sytuacje, gdy specjalny zasiłek nie przysługuje np. gdy osoba wymagająca opieki została umieszczona w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Specjalny zasiłek opiekuńczy – kryterium dochodowe

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

W pewnych przypadkach świadczenie zostanie jednak przyznane pomimo przekroczenia kryterium dochodowego, jeżeli przysługiwało w poprzednim okresie zasiłkowym. Jest to możliwe w sytuacji, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany.

W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

Członkowie rodziny, których dochód uwzględnia się przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego został wymienieni w art. 16a ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 111; ost. zm. Dz. U. z 2021 r., poz. 1162)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r., poz. 1497)