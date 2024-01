ZUS wyjaśnia: Czy cudzoziemcy mogą otrzymać świadczenie wspierające?

Od stycznia 2024 roku osoby z niepełnosprawnością mogą starać się o świadczenie wspierające. Z nowej formy wsparcia mogą skorzystać osoby po ukończeniu 18. roku życia. Świadczenie przyznaje i wypłaca ZUS, jednak najpierw trzeba uzyskać decyzję ostateczną z wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON). Po świadczenie wspierające będą mogli sięgać obywatele polscy zamieszkujący na terytorium Polski. Czy to świadczenie mogą otrzymać również cudzoziemcy?

Świadczenie wspierające także dla niektórych cudzoziemców

- O świadczenie wspierające będą mogli wnioskować obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej, ponadto Islandii, Norwegii i Liechtensteinu oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Dodatkowo taką opcję mają obywatele Wielkiej Brytanii, do których ma zastosowanie umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej – wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.



Beneficjentami wsparcia mogą być również pozostali cudzoziemcy, o ile maja legalny pobyt w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy w Polsce i posiadają na przykład kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” bądź kartę stałego pobytu.



Osoby z niepełnosprawnością, które nie są obywatelami polskimi bądź państwa UE/EFTA do wniosku o świadczenie wspierające są zobligowane dołączyć skan dokumentu potwierdzającego legalność pobytu w Polsce i dostęp do rynku pracy czyli m.in.:

- karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,

- karta pobytu z adnotacją „ICT”,

- dokument pobytowy z adnotacją „Naukowiec” lub wiza długoterminowa z adnotacją „Naukowiec”,

- karta pobytu z adnotacją „Niebieska karta UE”,

- karta pobytu członka obywatela UE,

- karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.



Podczas wypełniania wniosku o świadczenie wspierające osoba zainteresowana musi złożyć oświadczenie, że nie ma uprawnień do świadczenia o podobnym charakterze za granicą, które jest wypłacane osobie z niepełnosprawnością lub na osobę z niepełnosprawnością innej osobie, na pokrycie wydatków związanych z opieką.

REKLAMA

Ważne Obywatele Ukrainy, których pobyt uznawany jest za legalny na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie są uprawnieni do świadczenia wspierającego.

ZUS przypomina, że wniosek o świadczenie wspierające może złożyć osoba z niepełnosprawnością, pełnomocnik osoby z niepełnosprawnością i przedstawiciel ustawowy działający w imieniu osoby z niepełnosprawnością (np. opiekun prawny).



Wniosek należy składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

- Platformy Usług Elektronicznych ZUS,

- portalu Emp@tia,

- bankowości elektronicznej.



Jeśli wniosek zostanie zgłoszony przez bank lub portal Emp@tia, w osoba wnioskująca nie ma profilu na PUE ZUS, to Zakład automatycznie założy taki profil na podstawie danych z wniosku.