Świadczenie wspierające 2024 - ważna jest kolejność wniosków. Do wniosku do ZUS nie trzeba załączać decyzji WZON [Komunikat ZUS]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że trafiły do niego pierwsze wnioski o świadczenie wspierające. Ale wnioski te są z reguły niekompletne. ZUS wskazuje, że aby otrzymać wsparcie w postaci świadczenia wspierającego trzeba najpierw uzyskać decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), która ustali poziom potrzeby wsparcia. Dopiero kolejny krok to wniosek do ZUS o świadczenie wspierające.

Świadczenie wspierające 2024. Wniosek do ZUS to ostatni etap ubiegania się o to świadczenie

Świadczenie wspierające to nowa forma wsparcia skierowana do dorosłych osób z niepełnosprawnością dostępna od 2024 roku. Do ZUS wpłynęły już pierwsze wnioski o to świadczenie. ZUS informuje, że te pierwsze wnioski są jednak niekompletne, ponieważ wojewódzkie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) nie rozpatrzyły jeszcze wniosków o wydanie decyzji, które ustalają poziom potrzeby wsparcia.

Wniosek do ZUS to ostatni etap ubiegania się o świadczenie wspierające. Najpierw trzeba wystąpić do wojewódzkiego zespołu o wydanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia w skali od 0 do 100 punktów. Jeżeli decyzja WZON stanie się ostateczna, można złożyć wniosek do ZUS o przyznanie świadczenia wspierającego.

Jeśli osoba z niepełnosprawnością najpierw zwróci się do ZUS to wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Stąd tak ważne jest żeby zachować właściwą kolejność ich składania.

3 etapy wprowadzania świadczenia wspierającego. Kto może otrzymać świadczenie w 2024 roku?

Świadczenie wspierające będzie wprowadzane w trzech etapach. Osoby z 87–100 pkt mogą ubiegać się o nie od 2024 r., osoby z 78–86 pkt – od 2025 r., a te z 70–77 pkt – od 2026 r.

Osoby, które mają co najmniej 70 pkt będą mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r., pod warunkiem, że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Ile wynosić będzie świadczenie wspierajace?

Nowe świadczenie będzie wynosić od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej (obecnie to 1588,44 zł) i wraz nią będzie waloryzowane. Oznacza to, że na początku będą to kwoty od ok. 635 zł do blisko 3495 zł, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia w zależności od poziomu potrzeby wsparcia, czyli liczby przyznanych punktów w decyzji wydanej przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.



Świadczenie wspierające przysługuje miesięcznie w wysokości:

220% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów; 180% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94 punktów; 120% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 85 do 89 punktów; 80% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 80 do 84 punktów; 60% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 75 do 79 punktów; 40% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 70 do 74 punktów.

Dla kogo świadczenie wspierające?

O świadczenie wspierające mogą starać się osoby z niepełnosprawnością potwierdzoną w formie: orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu wydanego przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS, orzeczenia o inwalidztwie wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.



Wojewódzki zespól wyda decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na 7 lat.

Wniosek do ZUS

Po wydaniu decyzji WZON, osoba uprawniona powinna złożyć wniosek o wypłatę świadczenia do ZUS. Można to zrobić wyłącznie elektronicznie poprzez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Może to również zrobić pełnomocnik.



Do wniosku o świadczenie wspierające nie trzeba załączać decyzji WZON. Wszystkie dane, które się w niej znajdują, ZUS otrzyma z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzeczeń o Niepełnosprawności, który prowadzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.



ZUS będzie wypłacać świadczenie wspierające na rachunek bankowy w Polsce, podany we wniosku. Wsparcie będzie wypłacane łącznie z innymi świadczeniami, np. rentą socjalną czy świadczeniem uzupełniającym dla osób niesamodzielnych. Świadczenie wspierające będzie przysługiwać bez względu na dochód, będzie zwolnione z podatku dochodowego i nie będzie mogło zostać zajęte przez komornika.

