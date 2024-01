Czy świadczenie wspierające może otrzymać osoba przebywająca w domu pomocy społecznej?

Świadczenie wspierające nie przysługuje, jeżeli osoba z niepełnosprawnością została umieszczona w domu pomocy społecznej, w rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo-leczniczym czy placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym czy areszcie śledczym – wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Świadczenie wspierające - warunki otrzymania

Świadczenie wspierające jest nową formą pomocy dla osób z niepełnosprawnością, a przysługuje od ukończenia 18 roku życia. Jego celem jest wsparcie zainteresowanych w pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnym potrzeb życiowych.



ZUS przypomina, że świadczenie wspierające jest rozpatrywane i przyznawane na wniosek. Zakład Ubezpieczeń społecznych nie przyznaje go automatycznie. Ponadto prawo do świadczenia przysługuje w zależności od miejsca pobytu osoby z niepełnosprawnością.



Wydanie decyzji przyznającej świadczenie wspierające przez ZUS jest uzależnione od spełnienia kilku kryteriów. Głównie od uzyskania z wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności decyzji ostatecznej o poziomie potrzeby wsparcia wyrażonej w punktach.

REKLAMA

Czy świadczenie wspierające może otrzymać osoba z niepełnosprawnością, która przebywa na przykład w domu pomocy społecznej?

- Świadczenie wspierające nie przysługuje, jeżeli osoba z niepełnosprawnością została umieszczona w domu pomocy społecznej, w rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo-leczniczym czy placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym czy areszcie śledczym – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.



Co istotne świadczenie wspierające nie przysługuje osobom z niepełnosprawnością przebywającym w wyżej wymienionych placówkach niezależnie od tego czy placówka ta jest własnością prywatną czy jest publiczna i czy podopieczny pokrywa koszty pobytu czy nie.



O wsparcie nie może się też starać osoba z niepełnosprawnością, która za granicą pobiera świadczenie o podobnym charakterze, chyba że umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską, a konkretnym krajem stanowi inaczej.

Świadczenie wspierające - wniosek

Wniosek oświadczenie wspierające może złożyć osobą z niepełnosprawnością, jej pełnomocnik bądź przedstawiciel ustawowy działający w imieniu osoby z niepełnosprawnością (np. opiekun prawny).



Wniosek można wypełnić i wysłać do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem:

- Platformy Usług Elektronicznych ZUS,

- bankowości elektronicznej lub jej aplikacji,

- portalu Empatia.



Od początku stycznia 2024 r. ZUS udostępnił na Platformie Usług Elektronicznych kreator do składania wniosku o świadczenie wspierające (dla osoby z niepełnosprawnością oraz dla pełnomocnika).



Jeśli wniosek będzie zgłoszony za pomocą portali Empatia lub bankowości elektronicznej, a wnioskodawca nie ma profilu na PUE ZUS, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy taki profil automatycznie na podstawie danych z wniosku.



Do wniosku o świadczenie wspierające nie trzeba załączać decyzji wydanej przez WZON. Wszystkie dane, które się w niej znajdują, ZUS otrzyma z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzeczeń o Niepełnosprawności (EKSMOoN). System ten prowadzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.