Od 1100 zł do 4400 zł – tyle możesz dostać na uzyskanie wykształcenia wyższego. Sprawdź kiedy złożyć wniosek i kto ma szansę.

Od 1100 zł do 4400 zł – takie dofinansowanie można dostać na uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski na przyszły rok akademicki można już składać. Jednak trzeba spełnić określone warunki.

Kto może uzyskać pomoc finansową w skończeniu studiów?

Osoby niepełnosprawne, z uwagi na swoją utrudnioną sytuację na rynku pracy, mogą liczyć na szereg świadczeń, które pomogą im w znalezieniu zatrudnienia odpowiedniego do ich kompetencji i możliwości. Na wsparcie mogą też liczyć pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Jednak warto wiedzieć, że możliwość uzyskania dofinansowania dotyczy również zdobywania wykształcenia i podnoszenia przez osoby niepełnosprawne kwalifikacji zawodowych. Mogę one bowiem starać się o dofinansowanie do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

Przyjmowanie wniosków na rok akademicki 2024/2025 trwa już od 1 marca 2024 r. i zakończy się 20 października 2024 r. Wnioski mogą składać osoby, które:

mają stopień niepełnosprawności, uczą się w szkole wyższej, w tym w doktorskiej, szkole policealnej lub kolegium lub mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Takie dofinansowanie można dostać do uzyskania wykształcenia wyższego

Wysokość dofinansowania będzie się różniła w zależności od przedmiotu wniosku i co do zasady może wynosić od 1100 zł do 4400 zł.

Wysokość dofinansowania dla osób niepełnosprawnych do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w przypadku: dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

- do 1100 zł - dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

- do 1650 zł - dla pozostałych wnioskodawców; dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4400 zł, opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, ale dofinansowanie powyżej kwoty 4400 zł jest możliwe tylko, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę; jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2200 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

W większości przypadków, aby uzyskać dofinansowanie, o którym mowa, niezbędne będzie pokrycie przez wnioskodawcę udziału własnego w kosztach opłaty za naukę. Wymóg ten dotyczy osób zatrudnionych. Udział ten wynosi co najmniej 10% wartości czesnego na pierwszym kierunku. Jeśli wnioskodawca podejmie równolegle studia na innym kierunku, wysokość udziału własnego wzrośnie na nim do 60%. Z wniesienia udziału własnego w czesnym mogą zostać zwolnione osoby, w przypadku których wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.