800 plus – wniosek w czerwcu zapewni wypłatę z wyrównaniem

800 plus – dlaczego trzeba złożyć wniosek do końca czerwca 2024 roku? Nie przegap tego terminu i sprawdź czy wniosek nie ma błędów. Liczy się tylko prawidłowo złożony do ZUS i kompletny wniosek.

Wniosek o 800 plus w czerwcu 2024 roku

Nowy okres świadczeniowy 800 plus rozpoczął się dnia 1 czerwca 2024 r. i zakończy się 31 maja 2025 roku. Wypłacane jest w okresach miesięcznych. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres przyjmowane są przez ZUS już od dnia 1 lutego 2024 roku.

REKLAMA

Osoby, które nie złożyły wniosku o 800 plus na nowy okres świadczeniowy do dnia 30 kwietnia 2024 roku nie otrzymają świadczenia za czerwiec w czerwcu, ale z opóźnieniem.

Te osoby, które złożyły wniosek w maju 2024 roku, powinny otrzymać świadczenie z wyrównaniem za czerwiec maksymalnie do 31 lipca 2024 roku.

Natomiast złożenie wniosku o 800 plus w czerwcu 2024 roku oznacza wypłatę świadczenia z wyrównaniem od czerwca maksymalnie do 31 sierpnia 2024 roku.

Ważne Błąd we wniosku o 800 plus opóźnia termin złożenia. Sprawdź na PUE ZUS czy wniosek nie zawiera błędów i czy jest kompletny, aby nie było za późno.

Do kiedy wniosek o 800 plus?

Do kiedy należy złożyć wniosek o 800 plus, aby nie stracić świadczenia za żaden miesiąc? Bardzo ważne jest złożenie wniosku do końca czerwca. Złożenie wniosku po tym terminie oznacza przyznanie prawa do świadczenia 800 plus wyłącznie od miesiąca wpłynięcia do ZUS poprawnego wniosku. W takiej sytuacji wypłata 800 plus za czerwiec przepada. Złożenie wniosku w kolejnych miesiącach, powoduje przepadek świadczenia za więcej miesięcy, np. wniosek złożony w sierpniu, powoduje utratę świadczenia za czerwiec i lipiec. ZUS przyzna 800 plus od sierpnia.