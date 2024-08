Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Obowiązek dostawców usług komunikacji elektronicznej

Do uzgodnień trafił projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień i usług dla osób z niepełnosprawnościami przez dostawców publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej. Projektodawcą jest ministerstwo cyfryzacji.

Projekt rozporządzenia nakłada na wszystkich dostawców publicznie dostępnych usług komunikacji elektroniczne obowiązek w sprawie świadczenia udogodnień i usług dla osób z niepełnosprawnościami. Osobą odpowiedzialność za projekt jest Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Michał Gramatyka. Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 10 listopada 2024 r

REKLAMA

Zobacz również: Świadczenie wspierające 2024 i 2025

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Projektodawcy wskazali, że dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczyły świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez określoną grupę przedsiębiorców telekomunikacyjnych - dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych. W związku z nałożeniem w Prawie komunikacji elektronicznej obowiązku zapewnienia dostępności na wszystkich dostawców usług komunikacji elektronicznej zasadne jest rozszerzenie zakresu dotychczasowego rozporządzenia.

Obowiązek dostawców usług komunikacji elektronicznej

REKLAMA

Projektowane rozporządzenie wprowadza obowiązek dla dostawców publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej do wyposażenia 1/6 jednostek obsługujących użytkowników końcowych w stanowisko przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami w każdym mieście na prawach powiatu, o ile dostawca posiada jednostkę w tym mieście. Stanowiska obsługi osób z niepełnosprawnościami mają być wyposażone w urządzenia umożliwiające komunikację z osobami z niepełnosprawnością narządu wzroku (niewidomą albo słabowidzącą) albo narządu słuchu albo narządu mowy (niesłyszącą albo niemówiącą).

Ponadto, dostawcy będą mieli obowiązek odpowiednio oznaczyć jednostki, w których realizowane będą udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Wskazano także miejsce, w którym na stronie internetowej przedsiębiorcy powinien być umieszczony znak – "Logo Dostępności" – pozwalający na dotarcie do informacji o udogodnieniach. Chodzi o to, by te informacje były łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Dostawcy będą także zobowiązani, przy zawieraniu umowy o świadczenie usług komunikacji elektronicznej oraz na każde żądanie osoby z niepełnosprawnościami, do oferowania urządzenia końcowego, typu smartfon lub telefon, służącego do korzystania ze świadczonej usługi. Urządzenie ma być przystosowane i odpowiednio skonfigurowane do używania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Dalszy ciąg materiału pod wideo