Od 1 stycznia 2024 r. osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o świadczenie wspierające. Od 2025 r. kolejna grupa osób z niepełnosprawnościami będzie mogła ubiegać się o to świadczenie. Sprawdź szczegóły.

Świadczenia wspierające jest nową formą wsparcia, skierowaną do osób z niepełnosprawnościami. Zostało wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

Świadczenie wspierające 2024 i 2025: kto może je otrzymać

Świadczenie wspierające przysługuje osobom z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia. Muszą one posiadać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia określoną na poziomie od 70 do 100 punktów. Decyzja ta wydawana jest w tamach zmodyfikowanego systemu orzecznictwa o niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Świadczenie wspierające 2024 i 2025: decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia

Osoby z niepełnosprawnościami mogą wystąpić z wnioskiem o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Decyzję w tej sprawie wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek osoby niepełnosprawnej, jej przedstawiciela ustawowego (np. opiekuna prawnego) albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych.

Świadczenie wspierające 2024 i 2025: wniosek o decyzję

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można składać na trzy sposoby. Bezpośrednio w wojewódzkim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, wydającym decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, a także drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu informacyjno- usługowego Empatia.

Świadczenie wspierające 2024 i 2025: trzy etapy

Od 2024 r. o świadczenie wspierające mogą ubiegać się osoby, które uzyskały poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 87 do 100 pkt. Od 2025 r. o świadczenie wspierające będą mogły ubiegać się osoby, które uzyskały poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 78 do 86 pkt. Od 2026 r. o świadczenie wspierające będą mogły ubiegać się osoby, które uzyskały poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 77 pkt.

Ważne Harmonogram nie dotyczy osób z niepełnosprawnością, na które ich opiekunowie 1 stycznia 2024 r. lub później pobierali z organu gminy świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Takie osoby będą mogły ubiegać się o przyznanie świadczenia wspierającego już w 2024 r., jeśli w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia uzyskały co najmniej 70 punktów.

Świadczenie wspierające 2024 i 2025: kwoty

Do 28 lutego 2025 r. miesięczna wysokość świadczenia wspierającego będzie wynosiła:

3919 zł (220 proc. renty socjalnej) – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów,

(220 proc. renty socjalnej) – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie punktów, 3206 zł (180 proc. renty socjalnej) – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94 punktów,

(180 proc. renty socjalnej) – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie punktów, 2138 zł (120 proc. renty socjalnej) – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 85 do 89 punktów,

(120 proc. renty socjalnej) – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie punktów, 1425 zł (80 proc. renty socjalnej) – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 80 do 84 punktów,

(80 proc. renty socjalnej) – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie punktów, 1069 zł (60 proc. renty socjalnej) – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 75 do 79 punktów,

(60 proc. renty socjalnej) – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie punktów, 713 zł (40 proc. renty socjalnej) – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 70 do 74 punktów.