8 świadczeń dla osób niepełnosprawnych. Czy dojdą nowe świadczenia? W piątek Sejm zapoznał się ze sprawozdaniem komisji Polityki Społecznej i Rodziny dotyczącym nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Chodzi o wprowadzenie nowego, dodatkowego świadczenia.

Poniżej prezentujemy osiem świadczeń, które przysługują osobom niepełnosprawnym. Jedno z nich, jest aktualnie procedowane w Sejmie.

8 świadczeń dla osób niepełnosprawnych: zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny został wprowadzony po to, by częściowo pokryć wydatki związane z opieką i pomocą osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

niepełnosprawnemu dziecku;

osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

osobie, która ukończyła 75 lat.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego pozostaje na tym samym poziomie i wynosi 215,84 zł. Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny można złożyć w jednostkach terenowych odpowiedzialnych za realizację świadczeń rodzinnych w danej gminie. Są to najczęściej ośrodki pomocy społecznej. Jeżeli jednak nie ma takiej jednostki w pobliżu, wniosek można złożyć w urzędzie miasta lub gminy. Można przesłać go także w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub mają ukończone 75 lat. Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest na wniosek osoby zainteresowanej w przypadku, gdy lekarz orzecznik ZUS stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji. W przypadku osób, które ukończyły 75 lat, prawo do dodatku pielęgnacyjnego przyznawane jest z urzędu i wypłacane z emeryturą. Wysokość dodatku pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2024 r. wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 330,07 zł.

8 świadczeń dla osób niepełnosprawnych: Świadczenie pielęgnacyjne

W związku z tym, że od 1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu wspierającym, świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest na nowych zasadach. Przysługuje ono osobom, które sprawują opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje na osobę, która wymaga opieki i legitymuje się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2988 zł miesięcznie.

8 świadczeń dla osób niepełnosprawnych: świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające przyznawane jest niezależnie od kryterium dochodowego. Zależne jest od określonego poziomu potrzeby wsparcia. Mogą je uzyskać osoby, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce oraz posiadają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 100 pkt. Wysokość świadczenia wspierającego jest powiązana z wysokością renty socjalnej, a także z poziomem potrzeby wsparcia. Świadczenie wspierające wynosi od 40 do 220 proc. renty socjalnej. Renta socjalna od 1 marca 2024 r. wynosi 1780,96 zł. Od 2024 r. o świadczenie wspierające mogą ubiegać się osoby, które uzyskały poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 87 do 100 pkt. Od 2025 r. o świadczenie wspierające będą mogły ubiegać się osoby, które uzyskały poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 78 do 86 pkt. Od 2026 r. o świadczenie wspierające będą mogły ubiegać się osoby, które uzyskały poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 77 pkt.

8 świadczeń dla osób niepełnosprawnych: renta socjalna

Renta socjalna przyznawana jest w przypadku, gdy dana osoba nie może pracować ze względu na stan zdrowia i spełnia określone warunki. Musi być osobą pełnoletnią, lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS stwierdzili, że dana osoba jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

przed ukończeniem 18 r.ż.;

w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego): w szkole lub w szkole wyższej – zanim skończyłeś 25 lat, w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.



Renta socjalna przyznawana jest na stałe, w przypadku, gdy dana osoba jest trwale całkowicie niezdolna do pracy lub na czas określony, w przypadku, gdy całkowita niezdolność do pracy jest okresowa. Renta socjalna od 1 marca 2024 r. wynosi 1780,96 zł.

8 świadczeń dla osób niepełnosprawnych: renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy, tzw. renta inwalidzka przysługuje osobom, które są utraciły częściowo lub całkowicie możliwość wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia. W przypadku utraty możliwości wykonywania pracy zgodnej z kwalifikacjami, taka osoba jest osobą częściowo niezdolną do pracy. W przypadku utracenia możliwości wykonywania jakiejkolwiek pracy, taka osoba jest całkowicie niezdolna do pracy. By otrzymywać rentę z tytułu niezdolności do pracy należy spełniać szereg warunków, w tym m.in. odpowiedni staż ubezpieczenia. Przyznawana jest na stałe, bądź na określony czas.

8 świadczeń dla osób niepełnosprawnych: jednorazowe świadczenie pieniężne

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wprowadziła jednorazowe świadczenie przysługujące w wysokości 4 tys. zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w okresie prenatalnym rozwoju dziecka albo w czasie porodu. W celu uzyskania tego świadczenia, należy przedstawić stosowne zaświadczenie. Świadczenie z tego tytułu przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

8 świadczeń dla osób niepełnosprawnych. Czy dojdą nowe świadczenia?

W piątek, 13 września Sejm zapoznał się ze sprawozdaniem sejmowej komisji Polityki Społecznej i Rodziny dotyczącej obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Projekt ten - po zmianach - zakłada wypłatę dodatku dopełniającego w wysokości 2520 zł osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Przyznanie dodatku dopełniającego następować będzie z urzędu i nie będzie wymagało wydania decyzji. Dodatek dopełniający ma być wypłacany wraz z rentą socjalną. Dodatek ten – zgodnie z projektem – ma być corocznie waloryzowany 1 marca. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2025 r. Z racji tego, że podczas drugiego czytania zostały zgłoszone poprawki, projekt został ponownie skierowany do sejmowej komisji Polityki Społecznej i Rodziny.