30 września 2024 r. ostateczny termin dla pracowników. Przepada ważny przywilej

30 września ostatecznym terminem dla pracowników. Przepada ważny przywilej. Chodzi o urlop wypoczynkowy Po tej dacie części pracowników przepadnie zaległy urlop wypoczynkowy. Co w przypadku, gdy pracodawca nie chce udzielić urlopu wypoczynkowego? Czy można liczyć na ekwiwalent?

Został niecały miesiąc na wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego. 30 września 2024 r. jest datą graniczną.

Urlop wypoczynkowy: Kodeks pracy

Kodeks pracy reguluje m.in. wymiar urlopu wypoczynkowego. W przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat, wymiar urlopu tego pracownika wynosi 20 dni. W przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest co najmniej 10 lat, pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar urlopu ustalany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Za podstawę odpowiednio brane jest 20 lub 26 dni urlopu. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę, do pełnego dnia.

Nauka a wymiar urlopu

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się:

przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej niż 3 lata z tytułu ukończenia zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej,

z tytułu ukończenia zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej, przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej niż 5 lat w przypadku ukończenia średniej szkoły zawodowej

w przypadku ukończenia średniej szkoły zawodowej 5 lat w przypadku ukończenia średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych),

w przypadku ukończenia średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych), 4 lata w przypadku ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej,

w przypadku ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej, 6 lat w przypadku ukończenia szkoły policealnej,

w przypadku ukończenia szkoły policealnej, 8 lat w przypadku ukończenia szkoły wyższej.

Ważne Powyższe okresy się nie sumują!

Urlop zaległy

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Reguluje to art. 161 Kodeksu pracy. W przypadku, gdy pracownik nie wykorzysta tego urlopu w ustalony terminie, pracodawca powinien udzielić urlopu najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Należy pamiętać, że nie dotyczy to części urlopu udzielanego na żądanie.

30 września 2024 r. ostateczny termin dla pracowników. Przepada ważny przywilej

Zgodnie z art. 291 Kodeksu pracy, który określa przedawnienie się roszczeń ze stosunku pracy, roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Oznacza to, że prawo do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego także się przedawnia. Urlop, który przysługiwał danemu pracownikowi za 2020 rok, a powinien być udzielony maksymalnie do 30 września 2021 r. przedawni się z dniem 30 września 2024 r.

Co w przypadku, gdy pracodawca nie chce udzielić urlop

Kodeks pracy wyraźnie wskazuje, że pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. W przypadku, gdy pracodawca nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlop, może liczyć się z grzywną od 1 000 zł do 30 000 zł.

Ekwiwalent za urlop

Pracownicy mają możliwość uzyskania ekwiwalentu za urlop. W przypadku niewykorzystania części lub całości urlopu z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Należy jednak pamiętać, że pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego w przypadku, gdy strony ustalą, ze pracownik wykorzysta ten urlop w czasie trwania kolejnej umowy u tego samego pracodawcy bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.