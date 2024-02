Dodatek wychowawczy 2024

Dodatek wychowawczy w 2024 roku czyli dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dodatek? Ile wynosi dodatek wychowawczy w 2024 roku?

rozwiń >

Kolejny dodatek do zasiłku rodzinnego przysługuje w okresie urlopu wychowawczego. Jest to jedyne świadczenie przewidziane przepisami prawa, które przysługuje w trakcie urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy jest bowiem urlopem bezpłatnym. Większość kobiet wraca do pracy więc po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Osoby, które mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego mają jednak prawo do dodatku skorelowanego z urlopem wychowawczym.

Dodatek za czas opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego może otrzymać osoba uprawniona do zasiłku rodzinnego będąca:

matką lub ojcem dziecka,

opiekunem faktycznym albo opiekunem prawnym dziecka (jeśli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką),

uprawnioną również do urlopu wychowawczego.

Przypomnijmy, kto jest uprawniony do urlopu wychowawczego. Jest to pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy. Do spełnienia tego warunku wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Obywatelom państw członkowskich UE i EOG do wymaganego okresu zatrudnienia zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich.

Co więcej, urlop ten należy wykorzystać najpóźniej do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Urlop przyznawany jest w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wynosi maksymalnie 36 miesięcy, z czego 1 miesiąc przypisany jest drugiemu z rodziców. Jedna osoba może więc skorzystać maksymalnie z 35 miesięcy urlopu wychowawczego.

Jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, oprócz wspomnianych 36 miesięcy przysługuje kolejne 36 miesięcy, które można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje oraz przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych dodatek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego nie przysługuje osobie, która:

bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;

w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;

korzysta ze świadczenia rodzicielskiego.

Dodatek wychowawczy w 2024 roku wynosi 400,00 zł. Co więcej, kwota ta nie rośnie wraz z większą liczbą dzieci pozostających pod opieką. Nieważne jest więc czy podczas urlopu osoba uprawniona opiekuje się jednym czy większą liczbą dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Zawsze otrzyma 400 zł dodatku.

Jest to temat wokół, którego powstaje dużo kontrowersji. Rodziny, które sprawują opiekę nad większą liczbą dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu czują się dyskryminowane. Ich zdaniem przepisy prawne różnicują bezpodstawnie sytuację rodzin z taką samą liczbą dzieci, ale urodzonych przy jednym i kilku porodach.

Dla przykładu w sprawie skargi konstytucyjnej zakończonej Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 września 2017 r. (sygn. SK 36/15) dotyczącej zasad przyznawania dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu opieki nad dziećmi w okresie korzystania z urlopu wychowawczego Rzecznik Praw Dziecka poparł stanowisko rodziców i uznał, że art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 71 ust. 1 i art. 72 ust. 1 Konstytucji, a także jest niezgodny z art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 Konstytucji w związku z art. 26 i art. 27 ust. 1 i 3 w związku z art. 2 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka. TK orzekł jednak, że art. 10 ust. 1 przedmiotowej ustawy w zakresie, w jakim przyznaje do zasiłku rodzinnego wyłącznie jeden dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego bez względu na liczbę dzieci, które narodziły się w wyniku jednego porodu, jest zgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 71 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 72 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji. W pozostałym zakresie umorzył postępowanie.

Jeśli dodatek przysługuje za niepełny miesiąc, kwotę 400 zł należy podzielić przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w danym miesiącu. Następnie otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które dodatek przysługuje. Gdy wychodzi niepełna kwota, zaokrągla się ją w górę do 10 groszy.

Przykład Miesiąc marzec ma 31 dni. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego należy się kobiecie za 20 dni tego miesiąca. Aby obliczyć przysługującą wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego, należy dokonać następującego obliczenia: 400/31x 20=258,064516

Wynik zaokrągla się w górę do 10 groszy, a więc a marzec 2024 roku kobieta otrzyma 258,10 zł.

Ważne Zasiłek rodzinny jak i dodatki do zasiłku rodzinnego zwolnione są z podatku dochodowego.

Jak długo można pobierać dodatek za czas urlopu wychowawczego? Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych nie może być to okres dłuższy niż:

24 miesiące kalendarzowe ;

; 36 miesięcy kalendarzowych (opieka nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu);

(opieka nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu); 72 miesiące kalendarzowe (opieka nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności).

W świetle Kodeksu pracy rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mogą przebywać jednocześnie na urlopie wychowawczym (art. 186 § 6 KP). Czy w takiej sytuacji również obydwojgu przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego? Nie. Ustawa mówi wprost, że dodatek za opiekę nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego przysługuje tylko jednemu z rodziców.

Wniosek o dodatek tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa się na tym samym formularzu i w tej sam sposób jak wniosek o zasiłek rodzinny.

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, poza informacjami i dokumentami z § 2-5, uwzględnia się także następujące dokumenty:

zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; oświadczenie wnioskodawcy lub zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym; oświadczenia lub inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.